CFMoto 450SR pokazuje, że Chińczycy rosną w siłę i nie mają się czego wstydzić

Motocykl produkcyjny zachował z prototypu światła do jazdy dziennej o charakterystycznym kształcie czy skrzydła po bokach owiewki, które może w takiej maszynie nie są niezbędne, ale na pewno wyglądają bardzo dobrze. Każdy element nadwozia, łącznie z siedzeniem, daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z poważnym sportowcem. Można mówić, że to przerost formy nad treścią, ale za to jakiej formy, która na pewno może się podobać.