najlepsze używane samochody Marcin Łobodziński wczoraj (14:42) 1 z 17 Cenione hity wśród aut używanych. Sprawdzamy czy po latach warto je kupić Audi A3 8L (1996-2003) - polecamy Wiele osób uważa, że ostatnie dobre auta używane to te, produkowane na przełomie wieków. Dziś mają już po kilkanaście lat i choć dawniej można było je uznać za bardzo dobre propozycje, to obecnie nie musi tak być. Które hity rynku wtórnego sprzed lat warto jeszcze kupić? Przyglądamy się wyłącznie samochodom kompaktowym i klasy średniej, bo te są najchętniej kupowane jako używane. Lista jest alfabetyczna, zatem zaczynamy od Audi. Kompaktowe A3 pierwszej generacji to techniczny bliźniak Golfa IV, ale kierowany do osób szukających lepszych materiałów i wyposażenia. Dziś nie ma to większego znaczenia, więcej zależy od stanu technicznego i konkretnego egzemplarza. Samochód wciąż ma ponadczasową, prostą i przyjemną dla oka sylwetkę oraz wygodne wnętrze. Na rynku dominują auta trzydrzwiowe z silnikami benzynowymi i takie też polecam. Na chwilę obecną najlepiej 1,6. Auto, które można kupić już za ok. 4 tys. zł w przyzwoitym stanie wciąż jest godne uwagi. Niskie koszty eksploatacji to jego największy atut.