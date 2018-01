Byton Crossover Concept: elektryczny SUV z ogromnym ekranem. W sprzedaży już w 2019 r.

Podczas technologicznych targów CES w Las Vegas nie brakuje nowości motoryzacyjnych. Prawdziwe poruszenie wywołał koncepcyjny chińsku SUV na prąd nowej marki Byton. Jeszcze bardziej rewolucyjne od napędu jest jego wnętrze.

Chińczycy mocno stawiają na elektryczne samochody i właśnie z tego kraju pochodzi najnowsza marka, która ma rzucić wyzwanie Tesli. Zaprezentowany podczas tragów elektroniki CES Byton Crossover Concept to SUV, który ma trafić do produkcji już w 2019 r.

W podstawowej specyfikacji jego zasięg to ok. 400 km. Jest to nieco lepszy wynik niż w przypadku aktualnie podstawowej wersji Tesli Modelu X z akumulatorami 75 kWh. Przedstawiciele marki Byton twierdzą też, że zasięg około 240 km można uzyskać już po 20 min ładowania, a 80 proc. zasięgu będzie dostępne po 30 min uzupełniania energii.

Nowy samochód ma też posiadać zaawansowane funkcji z zakresu elektronicznych systemów. Już na starcie ma być to trzeci poziom autonomicznej jazdy. Oznacza to samodzielną jazdę w określonych warunkach (np. w korku). Co więcej, technologicznie Byton ma być dostosowany do poziomu czwartego, który dostępny będzie nieco później jako aktualizacja. Jest to przedostatni stopień jeśli chodzi o autonomiczne samochody. Oznacza to, że chiński crossover będzie mógł jeździć bez pomocy kierowcy po większości dróg.

Jednak to, co zwróciło największą uwagę w chińskim SUV-e to wnętrze, a dokładniej ogromny, przebiegający przez całą szerokość auta wyświetlacz. Ma on przekątną równą 49 cali i przedstawiciele Bytona twierdzą, że rozwiązanie to trafi do modelu seryjnego. Dodatkowo drugi sporych rozmiarów ekran znalazł się na kierownicy, jednak jego zastosowanie stoi pod dużym znakiem zapytania, gdyż w tym miejscu musi się znaleźć poduszka powietrzna. Jako ciekawy dodatek, Byton ma mieć funkcję monitorowania pracy serca i ciśnienia pasażerów.

