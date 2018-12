Brelok na wszelki wypadek. Pomoże w najtrudniejszych sytuacjach

Podczas wypadku ogranicza nas nie tylko strach. Jeśli stłuczka nie była poważna, mamy czas na to, by ochłonąć. Jeżeli jednak auto wpadnie do wody lub stanie w płomieniach, trzeba działać natychmiast. Problem pojawia się, gdy zablokują się pasy bezpieczeństwa lub drzwi.

Nóż do cięcia pasów może się przydać (Youtube.com)

Dzięki temu tekstowi dowiesz się, co zrobić podczas dachowania, tonięcia lub zapalenia się auta. Polecamy również kilka przydatnych akcesoriów, które mogą okazać się niezastąpione. Nie zajmują wiele miejsca, wyglądem przypominają zwykły brelok samochodowy, a ich możliwości są o wiele większe.

Co zrobić podczas dachowania

Dla wielu osób oczywistym odruchem będzie odpięcie pasów bezpieczeństwa. Uderzenie głową w dach samochodu może jednak nie tylko zamroczyć, ale również doprowadzić do poważnych urazów kręgosłupa. Przed ich odpięciem należy więc podciągnąć nogi tak, by stabilnie opierały się o podłoże. Może to być problematyczne z uwagi na naprężenie pasów.

Warto mieć przy sobie ostrze do cięcia, które pozwoli wyswobodzić się z potrzasku, jeśli mechanizm zwalniający pasy zawiedzie. Na szczęście nie musisz wozić ze sobą noża, wystarczy brelok samochodowy. Należy wyszarpnąć kolorową część z kółkiem do kluczy, a w powstałej szczelinie pojawi się niewielki nożyk.

Jak uciec z tonącego samochodu

Jeśli w wyniku wypadku lub utraty panowania nad autem skończysz w wodzie, musisz działać błyskawicznie. Wbrew pozorom auto nie opadnie od razu na dno, masz kilkadziesiąt sekund na odpięcie pasów i otwarcie drzwi. Musisz jednak się pospieszyć, jeśli woda dosięgnie szyby, otwarcie drzwi będzie raczej niemożliwe. Ciecz będzie stawiać zbyt duży opór. Oczywiście można zaczekać, aż auto wypełni się i wtedy otworzyć drzwi, jednak jest to ostateczność, gdy wszystkie inne środki zawiodą.

Jedyną w miarę bezpieczną drogą będzie samochodowa szyba. Jeśli woda sięgnęła już wysoko, może się okazać, że elektryczny silniczek odpowiedzialny za ich otwieranie odmówi posłuszeństwa, wtedy trzeba będzie ją wybić. Przyda się do tego wszystko, co masz pod ręką, klucz do kół, gaśnica czy młotek. Problem w tym, że nie zawsze tego typu sprzęt jest pod ręką. Dlatego warto zaopatrzyć się w brelok z wbudowanym zbijakiem do szyb. Znajdujący się w środku skobel po dociśnięciu do szyby odskakuje, zmieniając siłę docisku w uderzenie, które jest w stanie skruszyć szybę.

Co zrobić, gdy samochód stanie w płomieniach

Przyczyny zapłonu samochodu są różne, na szczęście nie występują dosyć często. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną są nieszczelności układu paliwowego. Równie niebezpieczne jest zwarcie przewodów wysokiego napięcia, wycieku oleju silnikowego czy nawet nadmierne obciążenie układu ogrzewania samochodu.