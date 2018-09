Brelok, który może uratować życie podczas wypadku. Kosztuje niewiele

Jesienna plucha i poranne mgły drastycznie zwiększają ryzyko wypadków. O tej porze roku warto zachować szczególną ostrożność podczas długich jazd samochodem, a także odpowiednio się zabezpieczyć. Pomoże wszystko, nawet przyczepienie odpowiedniego breloka do kluczy.

Niewielki gadżet może uratować życie kierowcy (Shutterstock.com)

Przygotowaliśmy kilka niezbędników, które doceni każdy kierowca. Uniwersalność czyni z nich bardzo dobry wybór na długie trasy, a niewielki rozmiar sprawia, że możesz zabrać tego typu gadżety ze sobą wszędzie.

Jak sprawdzić ciśnienie w kołach i stan bieżnika

Jeśli chcesz uniknąć wypadku, musisz zadbać o komfort jazdy. Dlatego liczy się nie tylko skupienie na drodze, ale również odpowiednie przygotowanie samochodu na długie trasy. Warto mieć pod ręką urządzenie, które pozwoli sprawdzić stan ogumienia auta. Schowany w obudowie breloka miernik ciśnienia w kołach i stanu zużycia bieżnika jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy przytknąć go do opony, sprawdzić odczyt i gotowe. Nie musisz zbaczać z drogi, by sprawdzić na stacji, czy opony są w porządku. Pamiętaj, że niskie ciśnienie to wydłużona droga hamowania na płaskiej powierzchni, a także większe trudności z wykonywaniem manewrów. To natomiast prowadzi do szybszego zużycia układu kierowniczego.

Co zrobić podczas wypadku

Dziennie na drodze ma miejsce wiele niebezpiecznych sytuacji. Niestety, nie zawsze da się uniknąć stłuczki. Dlatego dobrze jest mieć przy sobie kilka gadżetów, które przydadzą się podczas awaryjnych sytuacji. Mając je przy sobie, możesz nie tylko wyswobodzić się z auta podczas wypadku, ale również udzielić pomocy, gdy widzisz taką sytuację na drodze.

Nóż tnie pasy jak masło

Czasem może się zdarzyć, że ucieczkę ze zniszczonego samochodu utrudnią zacinające się pasy bezpieczeństwa. Wadliwy mechanizm może przestać działać w najmniej odpowiedniej chwili, a to niekiedy prowadzi do przykrych konsekwencji. Dlatego warto mieć pod ręką bezpieczne ostrze do ich cięcia. To dostępne w breloku jest tak zaprojektowane, że można go używać nawet w ekstremalnych warunkach bez ryzyka zranienia. Po wyciągnięciu doczepianej części multitoola pojawia się niewielki nożyk, który jest w stanie przeciąć wzmocnione pasy niczym zwyczajny sznurek. Potrwa to zaledwie kilka sekund.

Bezpieczny zbijak do szyb

Kolejną barierą, którą trudno jest pokonać, będą zatrzaśnięte drzwi. Jeśli podczas wypadku drugi samochód uderzył bok, raczej nie da się ich otworzyć. Wtedy pozostaje jedynie wyjście przez którąś z szyb. Przednią możesz wyważyć nogami, choć niesie to ze sobą ryzyko poranienia przez spadające odłamki szkła. Dlatego lepiej wykorzystać wbudowany w multitool punktak. Wystarczy docisnąć go do szyby, a zamontowana w środku sprężyna naciągnie bolec, który uderzy w szybę tłukąc ją w drobny mak. Nie musisz brać rozmachu, idealnie sprawdzi się więc w ciasnym wnętrzu samochodu. Pamiętaj jednak, by przedtem osłonić dłoń przed spadającym szkłem.