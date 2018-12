Brelok, który przyda się w aucie. Może uratować ci życie

Jesień i zima stawia przed kierowcami nowe wyzwania, dlatego warto odpowiednio przygotować się na każdą ewentualność. Jeśli dojdzie do wypadku, twoje zdrowie i życie może uratować tak niepozorny przedmiot jak brelok dołączony do kluczyków.

Ostrze do cięcia pasów

Wystarczy wyszarpnąć element z kółkiem do kluczyków, by ukazał się niewielki nożyk, który przetnie wzmocnione pasy jak papier. Jego budowa jest tak przemyślana, że minimalizuje ryzyko zranienia się.

Zbijak do szyb

Nawet jeśli pasy się nie zablokują, to bezpośrednie uderzenie w bok samochodu może sprawić, że drzwi nie da się otworzyć. W wielu przypadkach uderzenie sprawi również, że szyba rozleci się w drobny mak, co umożliwi wyjście z samochodu. Jeśli jednak tak się nie stanie, musisz mieć zabezpieczenie również na ten wypadek. Dlatego mając ze sobą zbijak do szyb możesz być spokojny o to, czy uda ci się wydostać z auta. Z drugiej strony, jeśli jesteś świadkiem wypadku, z pomocą zbijaka dostaniesz się do auta, by udzielić pomocy poszkodowanym.