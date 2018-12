Opona sama daje znać, że czas na wymianę. Kilka wyznaczników

Stan opon ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego zarówno wybór nowych opon, jak i ich konserwacja jest bardzo ważnym zadaniem. Aby ułatwić zadanie, warto sprawić sobie poręczne narzędzie, które pozwoli ci kontrolować stan kół na bieżąco.

Wysokość bieżnika

Wyważenie kół

To aspekt, o którym często zapominają osoby, które zmieniają opony samodzielnie. Jeżeli przy jeździe z dużą prędkością czujesz na kierownicy delikatne drgania, a na oponach zaobserwowałeś nierównomierne zużycie bieżnika, to znak, że twoje koła są źle wyważone. To nieco obniża sterowność w czasie hamowania, a samochód może z opóźnieniem reagować na ruchy kierownicy, a nawet ściągać na boki. To stwarza zagrożenie zarówno dla ciebie, jak i dla innych uczestnikach ruchu drogowego.

Stan kół najczęściej sprawdza się podczas sezonowej wymiany opon, choć uznaje się, że powinno się to robić co 8-10 tysięcy przejechanych kilometrów. Najlepiej zrobić to na stacji diagnostycznej. Źle wyważone koła poznasz również po niejednolitym starciu bieżnika. jeśli koło jest "łyse" z jednej strony, to prawdopodobnie problem tkwi właśnie w zbieżności.