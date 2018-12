Brelok, który nie zawiedzie. Przyda się w aucie

Przygotowania samochodu na zimę należy zacząć od wymiany opon, przeglądu klimatyzacji czy sprawdzenia akumulatora i alternatora. Do tych czynności należy również dołączyć zabezpieczenie w razie wypadku, czyli dobrze zaopatrzoną apteczkę, a nawet odpowiedni brelok do kluczy.

Ostrze do cięcia pasów

Zbijak do szyb

W wyniku wypadku o wiele częściej dochodzi do zablokowania drzwi. Jeśli przy okazji pojawi się problem z otwarciem szyb, kierowca i pasażerowie zostaną uwięzieni w środku i będą musieli czekać na pomoc z zewnątrz. Mając do dyspozycji specjalny brelok, można użyć go jako zbijaka do szyb. Wystarczy docisnąć urządzenie do szyby na tyle mocno, by znajdujący się wewnątrz skobel odskoczył, zmieniając siłę nacisku na uderzenie, które bez problemu strzaska szkło. Największą zaletą jest to, że użycie go nie wymaga wymachu, co ma kluczowe znaczenie w ciasnym aucie lub w przypadku uszkodzenia ręki.