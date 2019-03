Brelok do samochodu. Pomoże ci w razie wypadku

Na bezpieczeństwo jazdy wpływa nie tylko stan samochodu oraz to jak go prowadzisz, ale również twoje zachowanie w kryzysowej sytuacji. Dlatego warto mieć przy sobie mały niezbędnik na wypadek kolizji i wiedzieć, jak z niego korzystać.

Gadżety dla kierowcy powinny być tak przemyślane, by sprawdzały się w kryzysowych sytuacjach na drodze. Muszą też być wytrzymałe na tyle, by nie zniszczyć się po jednym użyciu, warto również dopilnować, by zawsze były pod ręką.

Warto zainwestować w praktyczny brelok, który zawiera w sobie komplet narzędzi niezbędnych podczas kolizji. Gadżet jest stosunkowo niewielki, z łatwością zmieścisz go w kieszeni, a podczas kolizji zawsze będzie pod ręką – w okolicy stacyjki.

Ostrze do cięcia pasów

Zablokowane pasy bezpieczeństwa to istotny problem, który w skrajnych przypadkach uniemożliwia opuszczenie samochodu po wypadku. Gwałtowne szarpnięcie może uszkodzić mechanizm odpowiadający za odpięcie pasów, co skutecznie unieruchomi kierowcę i pasażerów w środku. Jedyną opcją będzie więc czekać na pomoc lub przeciąć pasy. Dlatego brelok powinien być wyposażony w niewielkie, a przy tym bezpieczne ostrze.

W stresowych sytuacjach łatwo o drżenie rąk, a w przypadku używania normalnego nożyka również o skaleczenia. Na szczęście ostrze do cięcia pasów jest odpowiednio skonstruowane. Plastikowa obudowa otacza je niemal ze wszystkich stron, a szczelina jest na tyle szeroka, że z powodzeniem włożysz w nią pas bezpieczeństwa, a jednocześnie na tyle wąska, że nie zmieści się w niej palec. Nożyk jest wyjątkowo ostry, bez problemu poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa.

Praktyczny zbijak do szyb

Jeśli jesteś świadkiem kolizji i chcesz udzielić pierwszej pomocy, może się okazać, że drzwi do samochodu nie dają się otworzyć z zewnątrz. Wtedy jedyną opcją jest zbicie samochodowej szyby. Wbrew pozorom bez profesjonalnego zbijaka będzie to bardzo trudne. Najlepiej sprawdzi się młotek do szyb, klucz do kół i inne narzędzia, które mają małą powierzchnię styku z szybą.

Niewielki brelok wyposażony w punktak do szyb sprawi, że to zadanie będzie dziecinnie łatwe. Należy jedynie przytknąć szpikulec do szyby i mocno docisnąć. Mechanizm odciągnie punktak, a następnie zmieni siłę nacisku w uderzenie, które będzie w stanie poradzić sobie ze wzmocnioną samochodową szybą. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby wybrać szybę, za którą nie znajduje się żaden z pasażerów pojazdu, opadające odłamki szkła mogą dotkliwie poranić poszkodowane osoby. Lepiej więc wybrać szybę znajdującą się za kierowcą i po jej wybiciu otworzyć drzwi z przodu auta.