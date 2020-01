WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

BMW X7: powodzenia z szukaniem miejsca Standardowe miejsca parkingowe mają 5 metrów długości i 2,5 metra szerokości. Jak przekonał się Zachar Zawadzki, to zdecydowanie za mało,... Rozwiń Cześć mówiłem już kiedyś że to co … Rozwiń Transkrypcja: Cześć mówiłem już kiedyś że to co nazywamy w Europie dużym stówę Banach nazywana jest suvem średniej Z drugiej strony to co moje określamy mianem wykończenie Premium stan Jest Wykończenie Takie dosyć drogie amerykańskie samochody nie Tak dobrze wykończony jak te dosyć Europa Można powiedzieć że samochód idealny to taki który jest po europejsku dobrze wykończony i Amerykański Duży Bo za brak powiedzieć ale tego Bo mam po Zapraszam na test BMW 7 Wygląd X7 bo już przedmiotem tym dyskusję że już chyba niewiele można dodać Tak jest monstrualne z drugiej strony Większość tych dyskusji jest to co na na bazie Oglądanych zdjęć lub film Tymczasem na żywo Ten samochód Wcale nie jest to ciąża Jest Podoba mi się to słowo po teście BMW serii 7 Jest Monument A najlepiej Widać to po grillu Potężnym jak to w nowych flagowca FB Ale też wcale nie za dużo w stosunku do reszty tego samo Bo też Też jest pod Pod tym autem gubią się nawet 22 calowe koła Tyle komplet AD Flothar Jakieś 2 lata temu na alejach Trzech Wieszczów w Krakowie zwężona paser Teraz szerokość pasa to równe 3 m Ax7 ma równe 2 m szerokości a z lusterkami nawet 2 m 22 cm A to oznacza Że jadąc środkiem pasa Mamy po 19 zalewie centymetrów zapasu do przestrzenie dla samochodów Biorąc pod uwagę że w dzisiejszych czasach mocno ludzi jeździ wpatrzony w telefony i niekoniecznie kontrolują samochód na pasie Sobie Jak stresująca pod Jazda x się No takie Wosk Drodze Ale to nie wszystko standardowe wymiary miejsca parkingowego do 2018 roku wynosiły 5 m I co najmniej 2 m 30 cm szerokości a więc parkingi wybudowany do dwóch lat wstecz Mają zazwyczaj Takie właśnie Po 1 stycznia 2018 roku przepisy zmieniły się standardowa szerokość nowych miejsc parkingowych to I pół metra szerokości kiedy długo Pozostałe Best Ax7 ma 5 m 15 cm To jest naprawdę sporo chodzenie można zrobić Złapać Na Dzień dobry wstajemy 15 cm poza obrys miejsca parkingowego A szerokością jest jeszcze Jeśli weźmiemy pod uwagę 2 m i 50 cm szerokości I 2 metry szerokości bez luster To po zaparkowaniu możemy od No to najwyżej o I miejsce dam się Skończ z tym czasem potrzebujemy Olsztyn Miejsce Jak Nie zliczę się więc jeśli zobaczycie niezbyt starannie zaparkować 7 Inaczej to po prostu Cię Żeby zobrazować tą skalę problemu na początek zmierzyliśmy Szerokość tych miejsc parkingowych Wyszło dokładnie 2 m 50 cm Postawili F pace SVR którego też W redakcji akurat Dokładnie tak jakby tutaj stała inne x 7 I popatrzcie Jak jest z miejscem Na otwarcie drzwi Przepraszam ale ten Raczej Wyszedł czy nie Minimalnie Przechylony samochód Sprawia że przednie drzwi na dobrą sprawę też nie dają się otworzyć Sherlock Aby To wysiada nie było w ogóle możliwe nie mówię o komfortowym wysiadać a teraz wybierzemy ten samochód stąd i pokażemy po Ile tak naprawdę za szeroko Siódemka Sam widzicie że miejsca nasze Potrzebujemy naprawdę bardzo dużo ja teraz zrobię Skrót zmyśla Metro Teraz taki szybki pomiar Ułożę metrówkę dokładnie w miejscu w którym Kończą się drzwi Oczy tutaj Teraz możemy zobaczyć ile miejsca BMW 7 potrzebuję na szaro Komfortowo otworzy Wszystkie Waga 4 m I tak na oko Psy Także Zniżka na OC 2 m Na szczęście pomimo olbrzymiego rozstawu osi które wynosi ponad 3 m 10 cm samochód Jest całkiem zwrotny ponieważ Ma tylną skrętna oś jest to część pakietu Executive Drive Ponad 2 700 zł Deska rozdzielcza przypomina Oczywiście ta strona niedawno Serie A Punkt Centralnym najważniejsze Myślę że jest Nowy system live cockpit Co się składa z dwóch Ekranów o przekątnej ponad 12 cali Ekran przed kierowcą zastępuje Analogowy zegar O już jesteście Zauważyliście coś dziwnego Pomyślałem sobie że skoro BMW nie chciał Wysilać we wnętrzu i siódemki widzimy dokładnie to samo To tylko ja Wyślę Ci nagrywać Opis wrażeń SW Puściłem wam to Zamówiłem BMW Na szczęście od słupka b Wszystko się A na chwilę Zostańmy jeszcze Mamy tą kryształową gałkę zmiany biegów Co oznacza że na pokładzie pakiet First Class za 35 zł Złotych a to oznacza że mamy na pokładzie z porów Gadżet Oprócz takich różnych kryształowych dekoracje mamy też dach Skyline Z podświetleniem mamy ekrany z tyłu mamy masaże Fotele Mamy też domykanie drzwi parę innych gadżetów i uwaga aktywną wentylacje fotele co się znają Aktywna wentylacja foteli okazało się że Jest to taki rodzaj wentylacji który się automatycznie dostosuję do tego Co się dzieje na przykład na zewnątrz samochodu czy na przykład Jeśli jedziemy i włączamy I na zewnątrz jest 20 stopni to w momencie kiedy się zrobi 25 Wentylacja automatycznie Przyspieszy tak aby skompensować to ciepło które będzie Płynęła Z zewnątrz i inne oczywiście mnie funkcję również tamtej aktywny wentylacje są a więc zwykła Fotel Jest Co możecie A jak już ktoś wydał 35 tysięcy na pakiet First Class to pożegnał się też 17 na 1000 Pakiet Innowacji Czy na cały szereg systemów asystujących laserowe reflektory ile ostrzyżony jego asystenta Perfumy dla psa w samochodzie to czysta formalność czy z przodu nad głową mamy 5 palców w wolnej przestrzeni Mimo że mamy to potężne okno dachowe kierownicy regulujemy oczywiście elektryczne Zakres regulacji jest również potężny więc Tutaj Stosować się pod Kto ma na ręce ponad 2 m Zakres regulacji przy Hotelu również jest bardzo duży możemy tutaj Praktycznie wszystko łącznie z długością siedzi Jak również pozycja To Elektryczny jest Siedziska także odcinek lędźwiowy Włochy