BMW Serii 3 teraz w wersji hybrydowej. Nowe 330e dostało nietypową funkcję

BMW konsekwentnie pokazuje kolejne odmiany nowej Serii 3. Po sedanie, kombi i pierwszych usportowionych wariantach z literką M, przyszedł czas na hybrydę typu plug-in. Nowa 330e dostało funkcję, jakiej wcześniej w autach z Monachium nie było.



Hybrydowe BMW Serii 3 będzie teraz jeszcze bardziej sportowe. Tak przynajmniej zapewnia producent, a potwierdzeniem tej obietnicy ma być system XtraBoost , który debiutuje w nowym 330e . Po włączeniu trybu sportowego kierowca będzie miał do dyspozycji dodatkowe 40 KM. Haczyk? Moc wzrośnie zaledwie na 10 sekund. Aby go aktywować trzeba będzie mocno wcisnąć pedał gazu.

Nie oznacza to, że w pozostałym czasie zelektryfikowana "Trójka" będzie wolnym autem. Układ hybrydowy, który trafił do najnowszej generacji modelu, składa się z 2-litrowego silnika benzynowego o mocy 184 KM i elektrycznego motoru generującego 113 KM. Maksymalna moc systemu to 252 KM, a moment obrotowy wynosi 420 Nm. Przekłada się to na świetne osiągi. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 5,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 230 km/h.