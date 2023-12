BMW podało ceny R 12 i R 12 nineT. Klienci się ucieszą

W przypadku wprowadzanie do oferty nowej generacji, jest to okazja do podniesienia ceny. W końcu klient dostanie więcej, lepiej i nowocześniej. Nie można temu odebrać logiki, a producent w ten sposób jest w stanie nieco zwiększyć marżę. Jednak w przypadku BMW klienci raczej nie będą się czuli nabici w butelkę.