BMW odświeża praktycznie całą swoją gamę. Jest dużo nowych lakierów

Sporo nowości pojawi się w przypadku BMW S 1000 RR. Oprócz obowiązkowej nowej wersji kolorystycznej pojawi się sporo dodatków i pakietów przygotowanych przez oddział M. M Chassis poprawiający tylne zawieszenie będzie teraz oferowany w standardzie. Opcjonalny pakiet Dynamic to więcej trybów jazdy, tempomat i podgrzewane manetki. Pakiet Race zaoferuje wytrzymały łańcuch od M i wydech z tytanu. Zestaw nazwany po prostu M to sportowe siedzenie, lżejszy sportowy akumulator, GPS do mierzenia czasów okrążeni, felgi z włókna węglowego lub kute. Ostatni pakiet zawiera składane klamki hamulca i sprzęgła, ich osłony, sportowe podnóżki i osłonę silnika.