Bez hybryd, ale z wodorem. Polska może być energetyczną potęgą

Jeśli ustawa o elektromobilności nie zmieni swojego kształtu, tradycyjne hybrydy nie zyskają w Polsce na popularności z uwagi na brak zachęt ekonomicznych dla ich potencjalnych nabywców. Nowe przepisy obejmą jednak samochody wykorzystujące wodór. Stacji tankowania tej substancji w Polsce na razie brak, a potencjał jest ogromny.

W przemyśle spożywczym czy chemicznym wytwarzamy okrągły milion ton wodoru – i to jako produkt uboczny. Jak podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2017 roku wspominał Witold Nowicki, dyrektor handlowy Toyota Motor Poland, przemysł to nie jedyne potencjalne źródło tego nośnika. Wodór można też produkować m.in. z polskiego węgla.

Gazyfikacja węgla polega na jego wypalaniu razem z parą (czynnikiem zgazowującym), a efektem końcowym jest wodór i dwutlenek węgla , który można wykorzystać w przemyśle. Z tony węgla można wyprodukować paliwo dla samochodu na 18 tys. km! Japończycy kupują wodór z Australii, która aktywnie wykorzystuje gazyfikację. My możemy wykonywać taki zabieg u siebie. Milion ton produkowanych w Polsce to już 5 mln jeżdżących bezemisyjnie pojazdów. Nawet polskiej produkcji, bowiem Ursus zaprezentował już autobus na wodór.

Choć pierwsze pomysły wykorzystania wodoru ograniczały się do używania go w silnikach spalinowych (BMW, Mazda), okazało się, że wodór jest nieco niestabilny przy regulacji zapłonu, a podczas jego spalania powstają tlenki azotu. Te same, które wywołały całą aferę dotykającą Volkswagena. Wodór można jednak wykorzystać do stworzenia energii elektrycznej. Zasada działania jest wyjątkowo prosta.