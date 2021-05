Benelli Leoncino może dostać większy silnik. Na to wskazuje chiński prototyp

Czy wersja ta trafi do Europy jako Benelli Leoncino 550? Z jednej strony wydaje się to prawdopodobne, a z drugiej pozostaje pytanie o sens takiej zmiany. Wersja 500 już spełnia normę Euro 5, a do tego jej moc to równe 35 kW (47,6 KM), co jest wersją maksymalną na prawo jazdy kategorii A2. "550-tka" ma mieć kilka koni mechanicznych więcej, ale w Europie nie miałoby to sensu. Najpewniej i tak moc zostałaby ograniczona do dotychczasowej wartości. Z drugiej strony dla QJ Motor po prostu może nie mieć sensu robienie oddzielnego silnika dla Chin i starszego dla Europy.