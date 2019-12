WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 8 bmwaudiporównanievolkswagenzachartouareghankookautokult 9 godzin temu Autokult #8: sprawdzamy opony, Zachar i Mateusz testują Audi i VW, Michał sprawdza BMW i3 W ósmym odcinku programu Autokult sprawdzamy, jak ocenić, czy opona jest dobra do jazdy. Zachar i Mateusz przyjrzą się też Audi SQ8 i Volkswagenowi... Rozwiń Na kultowy program motoryzacyjny z … Rozwiń Transkrypcja: Na kultowy program motoryzacyjny zaprasza sponsor producent opon klasy premium Witamy w programie W którym prezentujemy wam szeroko pojętą kulturę motory Dzisiaj mamy dla was szczególnie dużo Motory Doświadczeń ponieważ wsiądziemy za kierownicę Pojedziemy na torze wyścigowym Attack Będziemy za kierownicę samochodu elektrycznego zobaczyć Ale zaczynamy od Wiadomo W Szczecinie Nie udało się Zarządzanie To rzeczywiście świetna wiadomość choć nie mam pojęcia co No tak się domyślam że nie będziesz wiedział dlatego już tłumaczę Polega to na tym że Inteligo System zarządzania ruchem to on stara się Sekundniki które Lubiane kto C Aleo Zazwyczaj obniżały Teraz uda Bardzo Danone Mówisz będą no ale zaraz przez tyle lat z pewnego powodu się nie przyjął To się stanie Ponieważ polskie Bad Że kierowca B Zmieścić się w tej sali Nie powinien jednak Zdrój Strony w Częstochowie Jest bardzo dużo Stycznia Listopada Napad Jest Rozważyć Ale Przechodzimy już do kolejnego Jesteśmy w końcu u progu zimy Czas myślę szczególnie wymagających Sedlak Nie bo nie widać ale mimo wszystko to jest Kiedy trzeba Wiem Crossover ciebie Zmieniają opon Zim Ale nie Przywiązują uwagę do Dobrym Ponieważ Po kilku sezonach mogą nie mieć chodź Pewnie Bieżnia I wyobraź sobie że jest bardzo Żeby Sprawdzić Nie wiem czy wiesz Wystarczy Wzrokowo po prostu czasem jest niezawodna metoda do Potrzebna 2 zł Zobaczcie na matę Zima to najtrudniejszy okres w roku nie tylko dla Adidas samochodów Dlatego warto zadbać o odpowiednie przygotowanie na obniżone temperatury i pogorszone warunki drogowe Zima Stara Wieś szczególne obciążenie dla silników diesla ale zadbać należy Silniki benzynowe oraz instalacje LPG Najczęstsze problemy wynikają ze złej kondycji akumulatora oraz tankowania paliwa słabej jakości niezal Typu silnika niezbędny jest przegląd płynów eksploatacyjnych szczególnie płynu układu chłodzenia Gdy temperatura spada poniżej zera w wielu kierowców mierzy się z problemem zamarzających zamków oraz z Pamiętajcie żeby takich zamarzniętych elementów nigdy nie polewać gorącą w Albo zabezpieczać ich preparatami innymi niż te które są przeznaczone wyłącznie do tego celu No i najważniejsza sprawa krwi OB Nie będziecie zmieniać opony na zimowe Sprawdźcie ich stan nie każdy wozić ze sobą odpowiednią miarkę ale wystarczy tak Moneta dwuzłotowa Jeśli złota część wystaje powyżej wiecznie oczywiście kopany to znaczy Minimalna głębokość Zimowych wynosi 4 mm Ale to tak naprawdę dalej za mało dalej wtedy ta droga hamowania jest dłuższa a charakterystyka Praca opony niewystarczająca także przekonajcie wagę do tego żeby wymieniać regularnie opony zimowe na Mam nadzieję że ten krótki poradnik okaże się dla was przydatny ja koniec jeszcze jedno nie czekaj na Opady śniegu tylko już teraz wyje zimie naprzeciwko dobrze Ciekawostki bar Ułatwiają życie ale mieliśmy wiadomości Program Także zaczniemy rozm Samochodach i słyszę Rzemień Autem Które ma już raczej Spodziewa System na Nie popularnie popularnonaukowe Otóż to Samochodem który jest Vo Okej na olej Czyli właściwie dwie rzeczy które teraz są najbardziej Tak proszę Do tego Mim Przez cały czas Może Bardzo ciekawy efekt Różne Ponieważ zostawiłem Dwa samochody które stoją Tim SA Ale Tak dzieli je aż dziwne Tysięcy zł O Zobaczmy w takim Co z tego Witam serdecznie moje żądze dzisiaj nagrywamy film we dwójkę ja Zawadzkiego tych czas prosto AutoCentrum Ja Mateusz Żuchowski do tej pory zajście mnie serwisu To jest dla nas taki potrójny debil powietrze po raz pierwszy nagrywany film razem po drugie ja Stworzyłem takie długie telenowele taka ja raczej skupiam się na takich krótszych formach w których prezentowa Wyciąg z samochodu Właśnie będziemy musieli znaleźć jakiś kompromis żeby Film był ani za długi Ani No i jest jeszcze jeden powód dla którego jest to dla nas debiut ja po raz pierwszy wyląduje na Wirtualnej Polsce A ja po raz pierwszy wyląduje na kanale Auto Centrum z czego tak że jestem bardzo zadowolony i serdecznie Trzymajcie Wszyscy mamy tutaj niezła Tak Jaki jest dzisiaj najważniejszy translator Nie dąsaj drink i nie emisję CO2 nie napędy elektryczne tylko Mówię po polsku sprzedaż tego samego produktu w różnych opakowań Piwa różne OC Przykładów na rynku Nie brakuje a właśnie na przykładzie tych dwóch aut które stoją za nami czyli Volkswagen Touareg V8 Oraz 8 Będziemy chcieli jeszcze Zadać Jak Tym Duet Czy te dwa samochody To są Innym opakowaniu Czy być może fakt że są oparte o to są Platformy i o ten sam silnik Wcale nie przeszkadza WP Różnymi Samochodem Touarega dobrze już znam Takiego dużego suva w którym liczy się komfort i funkcjonalność Trzecia generacja dołożyła Co to jest walor techno Widzimy bardzo nowoczesne światła ale no i w środku Oczywiście pierwsze co zobaczymy to ten wielki telewizor Montowany w sam środek Des Rozdzielczej teraz po raz pierwszy w tym samochodzie nie dostaniemy już reduktora ale nie zmienia to jednak Touarega jako takie Samochodowego odpowiednika labradora to jest duży SUV który służy do przewozu rodziny poradzisz Terenie i pociągnie przyczepę o masie nawet Pojemny praktyczny Spokojnie To jest dokładnie odwrotność tego czym chcę SQ Czy się stoi czy się Lifestyle Tato ma zupełnie I dla właściciela sq8l Żeby tak było bo zapłacone Czy twoim zdaniem oznacza to że No i oczywiście będę się starał Że jak najbardziej ale na p Zachar też będzie miał argument Za tym że jednak nie że ten samochód Pieniędzy dla Może Rozgrywka rozegranie w formie meczu zaczyna W wyniku 00 i zobaczymy Dam ci fory Do jednego czyli to Arek wygrywa Bo ostatecznie 90000 zł różnicy to obiektywny minus dla Na wstępie 0 do jednego Wyglądu W tej kwestii czuję się wyjątkowo Ma No w końcu Zachar powie Jak patrzysz na ten samochód czy psów może wyglądać jeż Bogaci W pełni tutaj w tym porównaniu rolę auta budżetowego ale Ja nic budżetowego w tym samochodzie Nie widzę jeszcze Z przodu każdy z przednich reflektorów topowej wersji LED Stworzył 128 Które zapewniają taką jakość oświetlenia że chyba Audi B Innych technologii choć tego akurat nie widać to Touareg podobnie jak Audi w dużej mierze wykonany jest z aluminium Dzięki temu ten Touareg waży zauważalnie mniej od poprzednika No ale dalej nie jest to waga piórkowa Touareg V8 w tej wersji Przytłaczające 2230 kg To i tak o 35 kg mniej niż ten Sportowy sq8 No i co Nie będę dyskutował z liczbami Nie wierzę własnym uszom jak Ty mogłeś powiedzieć że nie może być bardziej na bogato stojąc Kiedy obok 100 Sq8 które powiedziałem Stylowe Lifestyle owe swoją drogą bardzo trudno być projektantem Który ma za zadanie zaprojektować określony produkt który musi się zmieścić w twojej niższej dla Napisz do określonej grupy klientów Kiedy Oscary strony jest ograniczony i od dołu i od góry innymi produktami które też mają swoje miejsce i Których nie wolno Pomimo to uważam że jest jeden do jednego bo kwestii wyglądu wygrywa Okej dobrze tutaj przyznaje punkt ale chodźmy w takim razie do wnętrza bo wydaje mi się że to Touareg masa Tutaj Myślę że szczególnie Widać że Volkswagen bardzo się stara żeby nie być Temat Może Takiego Właśnie Nowa Może i dobrze ponieważ A nie z Wielki Efektownie ale Nie tyle że Przez cały czas Jest bardzo Wcale Na szczęście To też mi się Zostało to Trochę Wybierać T Przestań Jakie zacząć mówić Co mi się podoba w tym samochodzie jest dla mnie jest zaskakujący i to bardzo Wcale nie zbliża go do touarega to jest Że w takim aucie z nadwoziem Kompletnie nawet dla 2 Nie brak Okazuje się że efektowny wygląd nie wyklucza przestrzeń Model ten wykorzystuje naprawdę to sam Płyta podłogowa mlb Evo co to Przedłużonym odzież Centymetrów No muszę przyznać że jednak w jakiś Coś Bro Bo różnica tak naprawdę są Wręcz symboliczne ale to wystarczy żeby je Q8 było takie pod Premii Tego sportowego ducha którego tutaj projekt Nie chcieli natknąć to Cabin No cóż no i do tego jeszcze dodając ten Funkcjonalne No nie ma powodu żeby nie przyznać kolejne Audi Anime Sytuacja jest o tyle specyficzna że teraz po wycofaniu Hej pana Lubie Czytam Oferty To Touareg przejął rolę tego modelu flagowego Volkswagena i gdzie jest Nie w tym O tyle nieautentyczny Że on prowadzi się dokładnie odwrotnie od tego czym każdy Volkswagen pozostałym Ponieważ No Volkswagen przez cały czas Przez cały czas kojarzymy jednak z takiego sztywniejsze go wprowadzenia z takiego to ostrzejsze Wielu osobom Się to nie podoba Potwierdzam Zbyt Mało wybaczają CT polskie dziury no cofnij Touareg jest czymś dokładnie odwrotnym ponieważ Przez cały czas płynie nad drogą a się nie śpieszy to jest taki samochód Amerykański A przynajmniej w stylu luksusowych modeli Audi Ponieważ właśnie Się zbliża Się Zbliżamy do sq8 Touareg korzysta z tej z tego samego podwozia co I korzysta z jego podzespołów korzysta z silnika V8 TDI który także mam wysłać 300 zawieszenia pneumatycznego korzysta tak Tej 8 biegowej automatycznej skrzyni i właściwie wszystkich innych po zespół Przesolone facto powinien prowadzić Jaka jest kwaśna Powinien ale jednak Pewny że ty powiesz teraz to uczciwe Czy też zataje Czy ja wyciągnę to przy okazji jest trochę chora i tak jeszcze raz wyciągać Kasia Od razu się nie da się Nie da się nic to szukać tego Zachara no ale No muszę przyznać że sytuacja wygląda tak Niby to samo Ale jednak I nawet to nie są do końca te szczegóły Które można wyciągnąć z danych technicznych Stary I to i to Zawieszenie pneumatyczne ale gdyby się zagłębić jeszcze bardziej przycisnąć producent To wtedy można wyciągnąć informację że Q8 więc zawieszenie pneumatyczne trójkomorowe to ta jest zawieszenie Dwukomorowe No tutaj czuć Jednakże Oczywiście ten samochód też sobie miło płynie nad drogą aleje No na tych ostatnich paru cm Tak to nie jest to samo tak bardzo wyrafinowane zachowanie na drodze i jak w przypadku tych topowe Czyli teoretycznie dostajemy to samo kurczę no jednak to nie jest to sam ale Audi musi być Premium dlatego będzie miało 4 rury nawet jeśli Z tego nie wynika na płaci się Prawda No i efekt Audi jest ale No coś za tym fr Chyba Przemawia ale Między tymi samochodami jest 13 koni różnicy moment obrotowy Sam dostęp niewłaściwie w tym samym zakresie obrotów i nawet przyspieszenie do 100 km na godzinę różnica Jednej dziesiątej sekundy Właściwie różnicę niezauważalne w takim razie ale czy za kierownicą także są niezauważalne To może jak już zacząłeś mówić o silniku to ja powiem jeszcze coś zanim zaczniemy oceniać czy to jest za kierownicą to Czy twoim zdaniem chociaż mamy tutaj identyczny silnik identyczny identyczną plan I to to to to którego z tych aut bardziej ten silnik pasuje ze względu na brzmienie ze względu na Charakterystykę też obrotową dla mnie zdecydowanie do Volkswagena bo co tu dużo mówić No to jest silnikiem jak bar Pracujący na obrotach mający zastosowanie przede wszystkim Przy takim większym obciążeniu gdzie może wykorzystać Podsumowując jak dla mnie diesel bardziej pasuje czy się to też nie powinienem zdobywać punkty dla aut Muszę tutaj Przejął jak swoją rolę i powiedzieć że jak dla mnie TDI bardziej pasuje zdecydowanie do Natura reggae niż do Audi ze znaczkiem s bo ja nie przeciwko tej w Audi ale TDI w Audi ze znaczkiem s już nie jest takie oczywiste szczególnie Jeśli wiąże się to z tym 1 albo 2 zależy od samochodu z wydechów Jest wydechem budowany W naszym przypadku w tym samym składzie niestety Też ma miejsce Podsumowując mamy chyba dwa do dwóch No dobrze ale zdecydowanie Punkt za silnik mimo że jest identyczny Jest dla Volkswagen Natomiast jeśli chodzi o efekt końcowy dla użytkownika to tutaj bym polemizował Kolejny będzie dla Volkswagen Wspomniałeś o tym Bardziej zaawansowanych elementach zawieszenia pneumatycznego i Przejdziemy już od teorii mówimy o tych komór Zawieszenia pneumatycznego do praktyki to muszę ci przyznać rację to czuć Ta droga jest bardziej Aksamitna i to jest o tyle Ciekawe że jedziemy samochodem który jest bardziej To od niego tak i to od niego moglibyśmy się spodziewać się nieco bardziej Sportowego pokonywania tych nierówności Czyli jednak On mimo Asi więcej podczas jazdy dynamicznej to jednocześnie potrafi więcej podczas Podczas jazdy komfortowej Teraz przyjechałem się kompletnie i byśmy się nie I to jeszcze Mamy tutaj większe koła ocalisz różnicy ale mimo wszystko coś A poza tym już spokój i Przyspieszenie reakcja na kierownicę to jak on się zachowuje biorąc pod uwagę masę biorąc pod uwagę prześwietlić Kiedy środek ciężkości to wszystko No tak jakby to był Jakby to był Tak to jest o tyle Ciekawe że biorąc pod uwagę że w teorii różnica w przyspieszę 100 km między tymi autami to jest 1/10 Sekundy bo to są strony 9 pod względem technicznym To nie jest aż tak marginalna to To Swoją drogą Impala Uznajemy chyba rzeczy do 2 zł Prześwietli liśmy te samochody pod każdym możliwym względem Doszliśmy do sensacyjnych wniosków że Droższy samochód jest Kto by się spodziewał Tak naprawdę to nie ma takiego znaczenia Który Wygrał Które z Bo jak w każdym W którym Punkty przyznawane są Każdym Podjąć się Drugie Więc to nie mam 3 do 2 Dwa do To że nie mamy do czynienia z remis Że nie było tak żeby każdy Podzielić na pół I on Każdemu z albo to Oznaczało Że Jedzenie No to by oznaczało Identyczne Różnią się jedynie Dziękujemy za obejrzenie tego filmu Poszło tak Myślę że tak A powiedz mi Gdyby Imię Teraz Ścięgno Dog Samochodu którym chcieli Musimy wrócić do domu To Odliczamy 2 Jeden Start Duże silniki Teo Co to jest cena Auta nie Magda OK Ale wiesz Właściwie W klasie Premium prawda że jednak ciężko to z jednej strony guar gum Liczbami ale tak Widzisz na Premium To sąsiedzi W klasie Premium Super ale klasa premium i Diesel Pozostanę przy tym że Jednak znajdzie Na samochód Cisza Możliwość Względem Są teraz większe Tygodnia Samochodu te samochody naprawdę Da się użyć Na co Czy co teraz Nie Samochodem Czy i nie my tylko mi Zieliński Pociąg Do tego 100 Każdy Topo Biorę dzisiaj Minecraft Iza Samochodem Nie nie żyje do tego komunikacją miejską bądź pieszo Bo nie lubię przemieszczać się w Warszawie autem i uważam że jest to gadasz że zbyt Hasło to zajmuje jest jakoś nieekonomiczne nie mam prawa jazdy Dużo korków w Warszawie więc 3 Pierwsza jazda samochodem elektrycznym Co to jest nice ale Wow Ale no czuję się bezpiecznie czuję dużo przestrzeni bardzo między Tam za szybą mam taki bardzo duży zasięg widoczności Ale z drugiej strony też ta odległość powoduje to że czuje się do Prędkości samochodów czy jest pani Tylko nie na drodze albo do mnie nawet jakiś brzydki zapach w samochodzie Tutaj tego nie mam BMW tutaj wykonało według mnie świetną robotę właśnie z tego powodu że co Samochody które są Wow które są kostki Nie wiem jak czy dokładnie wyliczał ś ile tutaj kosztuje koszt przejechania 100 km w tym samochodzie Ale wydaje mi się że on będzie na poziomie nie więcej niż 6 zł Zależy od tego gdzie się ładujesz Tom urniaz Canto zakładających 55 kg za jedną godzinę to ona wychodzi Około Siedmio x na chwilę tam albo w sumie Ciekawa sprawa że Jedziemy bmw850i że być może będzie można zobaczyć na film To jest ciekawe że przed nami to jest BMW i to czy my jedziemy też jest BMW haki to są dwa Fajne końce portfolio BMW A1 w pewien sposób jakie wspólne motywy pomiędzy tymi Że jakby Czy dalej się wpisuje w tą gamę BMW No fajnie się Prowadź Jakby pamięta o to skąd BMW przyszło Ja jestem Kuba jestem naczelnym działu technologie w dupę Elektryczne BMW pierwsze wrażenie od superboss wyrzuty drewniany Drewniane elementy są Więc bardzo Już mi się to podoba Buspas co znowu możemy jechać ale widzisz rozmawialiśmy Niedaleko A możemy jechać dalej tak W kwestii ekologii już jest super a drugie to wszystko wspomagania inteligentne także na pewno Się przydało jako że Podejrzewam że był słabym kierowcą Jeśli bym miał być jest bardzo cicho i przyjemnie podoba mi się to że 6 materiał Drewno To jest ta którą ja zauważam jest też coś Czy to jest takie Auta dla kobiety Podjeżdża tutaj do pracy dzisiaj zakupy Aż tak tak jak ci mówię tylko mnie wpadać tak lecę do tyłu No dobrze jestem po 4 Różne osoby z dużym doświadczeniem Wszystkim się E3 podobał Zwracali uwagę na to ile to jest miejsc Na to że ten samochód jest bardzo Na to że on jest bardzo Na to że wygodne Na to że jest kosmiczny ale w tym przyjemnym Tak jakby miał jednym słowem podsumować i Kto to jest fajny samochód Czyli test przeszedł śpiewająco To był naprawdę dobry odcinek Myślę myślę Że nam wyszedł ale to Przygotowaliśmy w tym Ale to nie wszystko co przegraliśmy w tym programie ponieważ już Jeszcze więcej ciekawych materiałów także Zostańcie Do zobaczenia Na kultowy program motoryzacyjny zaprosił sponsor producent opon klasy premium