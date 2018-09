Auto przygotowane na jesień. Kilka rzeczy, o które warto zadbać

Poranne mgły, deszcze i śliskie drogi – to wszystko może utrudnić drogę do pracy. Dla wielu osób sporym wyzwaniem jest również wieczorny powrót do domu, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach. Dlatego warto zawczasu przygotować auto na jesień.

Poniżej znajdziesz kilka porad dotyczących przygotowania samochodu na nadchodzące miesiące. Dzięki temu oszczędzisz sobie sporo nerwów i unikniesz ryzykownych sytuacji na drodze.

Opony

Śliska nawierzchnia to znacznie zmniejszona przyczepność i wydłużona droga hamowania. Dlatego ważne jest utrzymanie opon w dobrym stanie. Przede wszystkim liczy się zużycie bieżnika. Dolna granica jego grubości to 3 mm, a płytki bieżnik oznacza większe trudności z manewrowaniem oraz opanowaniem auta w trudnych sytuacjach. Warto więc regularnie sprawdzać stan zużycia opon przy pomocy specjalnej miarki, którą montuje się w nowoczesnych brelokach samochodowych.

Profesjonalny sprzęt wyposażony jest również w miernik ciśnienia, który pozwoli ci skontrolować stan ogumienia przed dłuższą jazdą. Kontrola zajmie mniej niż minutę, a zachowując czujność oszczędzisz sobie sporo kłopotów.

Światła

Jesień to przede wszystkim o wiele dłuższe wieczory i zdecydowanie ciemniejsze poranki, co oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na samochodowe światła. Planując dłuższą trasę, warto wcześniej skontrolować stan reflektorów, a także wymienić słabsze żarówki na mocniejsze. Pamiętaj też, by sprawdzić stan dawno nieużywanych świateł, jak choćby tych przeciwmgłowych, w innym przypadku może czekać cię przykra niespodzianka.

Elektryka

Wilgotne powietrze negatywnie wpływa na stan odsłoniętych przewodów elektrycznych. Konieczna wtedy będzie konserwacja kabli wysokiego napięcia. Klemy akumulatora czy bezpieczniki są szczególnie narażone na negatywne warunki atmosferyczne. Jeśli zauważysz zaśniedziałe styki, należy zakonserwować je odpowiednimi środkami.

Ogrzewanie

Po lecie warto również zwróci uwagę na drożność kanałów wentylacyjnych. Jeśli będą niedrożne, zmniejszy się siła nawiewu, a to może powodować problemy z parującymi szybami, nie tylko podczas deszczowej pogody. Warto więc odkurzyć kanały, a także filtry pyłkowe. Pamiętaj również, by spryskać je płynem dezynfekującym, co skutecznie usunie drobinki kurzu.

Wycieraczki i szyby