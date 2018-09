Brelok na wszelki wypadek. Pomoże wydostać się z auta w każdej sytuacji

Podczas wypadku nie tylko stres krępuje nam ręce. W przypadku dachowania czy zatonięcia samochodu liczy się przede wszystkim szybkość reakcji i wszelkie narzędzia, które masz pod ręką. To dzięki nim wyjdziesz cało z trudnej sytuacji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wystarczy chwila nieuwagi, by doprowadzić do groźnego wypadku (Shutterstock.com)

Czytając poniższy tekst dowiesz się, co zrobić podczas wypadku, by wyjść z niego cało. Polecamy też kilka przydatnych akcesoriów, które mogą w tym pomóc. Nie zajmują więcej miejsca niż zwykły brelok samochodowy, dlatego możesz je mieć zawsze przy sobie.

Wypadek i dachowanie

Naprawdę niewiele potrzeba, by przewrócić samochód na dach. Wystarczy poślizg, przeszkoda na drodze, o którą zahaczysz jednym kołem, lub stłuczka z innym autem jadącym z dużą prędkością. Jeśli masz zapięte pasy i nic ci się nie stało, musisz wydostać się z samochodu, by wezwać pomoc.

Największym błędem, który może popełnić kierowca podczas dachowania, będzie natychmiastowe odpięcie pasów. Uderzenie głową w dach samochodu nie tylko zamroczy, ale może również doprowadzić do urazów kręgosłupa. Dlatego trzeba przedsięwziąć środki ostrożności. Najlepiej będzie podciągnąć nogi tak, by opierały się o podłoże, a dopiero później spróbować odpiąć pasy. Może to być problematyczne, biorąc pod uwagę duże naprężenie, dlatego warto na wszelki wypadek mieć przy sobie nożyk do cięcia pasów. Te zamontowane w multitoolach samochodowych są bezpieczne i na tyle ostre, że przetną wzmocniony pas w zaledwie sekundę. Dopiero wtedy można wyjść przez boczną lub przednią szybę.

Ucieczka z tonącego samochodu

Samochód, który wpadł do wody, może okazać się śmiertelną pułapką, jeśli nie wiesz, jak się zachować. Auto nie opadnie na dno od razu, masz więc kilkadziesiąt sekund na odpięcie pasów i otwarcie drzwi. Trzeba się jednak spieszyć, jeśli woda będzie sięgać do szyby, otwarcie ich będzie niemożliwe. Wtedy trzeba będzie uchylić okno i wypłynąć przez nie na powierzchnię.

Jeśli natomiast silniczki zaleją się i szyba nie odsunie się, trzeba będzie ją wybić. W tym celu oprzyj się o fotel pasażera i uderz stopami w jej środek. Zawsze możesz również użyć profesjonalnego zbijaka do szyb. Proste breloki do kluczy wyposażone we wszystko, czego potrzebujesz podczas wypadku, to koszt zaledwie 25 złotych. Wystarczy przytknąć koniec zbijaka do szyby i mocno docisnąć, by umieszczony w środku mechanizm odciągnął bolec i zwolnił go. Nawet najbardziej wytrzymała samochodowa szyba tego nie wytrzyma.

Shutterstock.com Podziel się

Co zrobić, gdy samochód stanie w płomieniach