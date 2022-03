Aston Martin AMB 001 to motocykl, które będzie pasował do supersamochodu w garażu

Aston Martin AMB 001 powstanie w liczbie 100 egzemplarzy i jeszcze nie wszystkie zostały sprzedane, więc chętni mogą jeszcze zamówić swój motocykl. Fakt, że model ten jeszcze się nie wyprzedał wynika zapewne z małej rozpoznawalności tego projektu. Sam Brough Superior to legenda świata motocykli, ale też zapewne nie każdy wie, że została wskrzeszona we Francji. Bo tak, AMB 001 to nie tylko pierwszy motocykl Astona, ale też pierwszy aston produkowany we Francji.