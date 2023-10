Aprilia Tuareg 660 zmienia barwy. Dostaje trzy zupełnie nowe malowania

Aprilia Tuareg 660 imponuje swoimi możliwościami terenowymi. To motocykl adventure z pogranicza wyczynowego offroadowca. Jednak do tej pory klienci nie mieli wyboru co do jego wyglądu. W 2024 r. wreszcie się to zmieni, gdyż Włosi wprowadzają trzy nowe i mocno różniące się malowania.