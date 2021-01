Aprilia RS 660 – informacje, dane techniczne, wideo

Aprilia RS 660 to nowy średniej klasy sportowy motocykl, który nie tylko zapoczątkował dla włoskiej marki nową linię modelową, ale też wprowadził nową stylistykę, która już trafiła do Tuono 660, RSV4 i Tuono V4. "Długo wyczekiwany", "model, którego brakowało" – to najczęstsze opisy Aprilii RS 660. Bez wątpienia trafione, ale oczywiście ważniejsze jest to, jakie parametry ma ten motocykl. Jest napędzany dwucylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 660 cm3, którego maksymalna moc to 100 KM przy 10 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy jest równy 67 Nm przy 8500 obr./min. Kierowcę wspiera cały zestaw systemów elektronicznych. Do tego motocykl wyposażony jest w quickshifter przy zmianach biegów w dół i przydatny w trasie tempomat. Jako motocykl sportowy, Aprilia RS 660 otrzymała regulowany widelec typu upside-down Kayaba 41 mm oraz przy przednim kole dwie tarcze hamulcowe o średnicy 320 mm. Rama ma zapewnić sztywność konstrukcji, dzięki czemu motocykl ten sprawdzi się zarówno na publicznych drogach, jak i na torze.

