Amerykanie szykują kolejną wersję. Nadjeżdża Harley-Davidson Low Rider El Diablo

Prawdopodobnie będzie to kolejna bardziej turystyczna odmiana, gdyż wymiary (długość, wysokość i rozstaw kół) El Diablo są identyczne jak w przypadku Low Ridera ST. Co ciekawe, nowa wersja ma być o 4 kg cięższa i ważyć z płynami 331 kg. Czyżby był to jeszcze bardziej zabudowany Low Rider? A może wersja z centralnym kufrem, który nie będzie wystawał za tylny błotnik?