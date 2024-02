Amerykanie dogadali się z Hindusami. Zero i Hero razem stworzą nowe motocykle

Dlatego obie marki mają wspólnie stworzyć nową platformę dla elektrycznych jednośladów. Pojawiły się też informacje, jakie to miałyby być modele. Jeśli ktoś się spodziewał, że będą to małe motocykle typowe dla Indii, to może się zdziwić. Pierwsza faza zakłada motocykl o wysokich osiągach dostępny w dwóch wersjach. Podobnie jak w przypadku dzisiejszej oferty Zero, tak i nowe modele mają być technologicznymi bliźniakami. Jeśli opierać się na fragmencie prezentacji firmy Hero, która pojawiła się w internecie, to będzie to naked i motocykl sportowy. Pierwszy z nich miałby być zaprezentowany już w 2025 r.