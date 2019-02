Alkomaty dla kierowców. Wyrusz bezpiecznie w drogę

Jeśli nie jesteśmy do końca pewni, czy po nocnym szaleństwie możemy wyruszyć autem w drogę, użyjmy domowego alkomatu. Poniżej prezentujemy krótkie wskazówki, jaki model wybrać.

Rodzaje alkomatów

Domowy alkomat to niewielkie urządzenie, które służy do samodzielnego ustalenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W sklepach dostępne są trzy rodzaje alkomatów : półprzewodnikowe, elektrochemiczne, spektrofotometryczne.

Alkomat elektrochemiczny to urządzenie o lepszej jakości, co oczywiście przekłada się na cenę. Najtańsze modele tego typu zwykle kosztują ok. 300 zł. Alkomat elektrochemiczny jest bardziej dokładny, a na pomiary nie wpływają inne substancje, które znajdują się w wydychanym powietrzu.

Alkomat spektrofotometryczny do działania wykorzystuje podczerwień. Jest przeznaczony głównie do zastosowań profesjonalnych, ponieważ wykonuje najdokładniejsze pomiary. Ten typ przyda się firmom transportowym i służbom.

O czym pamiętać przy kupnie i użytkowaniu alkomatu?

Alkomat powinien pochodzić z zaufanego źródła. Nie warto kupować od prywatnego sprzedawcy bez prawa do zwrotu czy reklamacji. Dobrze jest, jeśli producent lub dystrybutor zapewnia serwis oraz laboratorium do kalibracji urządzeń. Kalibracja z reguły jest płatna (zwykle kosztuje kilkadziesiąt złotych), ale niektóre sklepy oferują pakiety i promocje.

Pamiętajmy też o odpowiednim przechowywaniu alkomatu. Złym pomysłem jest zostawianie go w samochodzie podczas upałów czy silnych mrozów. To może negatywnie odbić się na dokładności pomiarów. Liczy się także zasilanie. Jeśli urządzenie wskazuje, że bateria za chwilę się wyczerpie, to warto ją podładować albo wymienić, a dopiero potem przystąpić do pomiaru.