ADAC bierze się za obrysowe testy zderzeniowe. Na razie sprawdziło trzy samochody

Uważasz, że trwająca ponad sto lat ewolucja samochodów sprawiła, że dzisiejsze auta są bezpieczne w każdych okolicznościach? Błąd. By obnażyć ich słabości, wystarczy podczas testu uderzyć w pojazd inaczej niż zwykle. Niemcy wprowadzili do Europy nowy rodzaj testów zderzeniowych. Efekty mogą być rewolucyjne.

Bezpieczeństwo skrojone na miarę

Komplet pięciu gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP jeszcze do niedawna był niemal standardem. Taką notą mogło pochwalić się wiele modeli, ale nie znaczy to, że wszystkie były na równi bezpieczne. Producenci samochodów szybko dostrzegli przełożenie dobrze zaliczonych testów na sukces marketingowy modeli i zaczęli tak projektować auta, by jak najlepiej radziły sobie one w testach zderzeniowe o z góry zdefiniowanym scenariuszu. Jeśli na drodze doszło do wypadku, w którym pojazdy spotkały się w nieco innym układzie, ochrona nie była już tak doskonała.