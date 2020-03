1 z 9 7 aut które przyniosły producentom największe straty Największe motoryzacyjne porażki

Producenci aut dokładają starań, by przewidzieć zachcianki klientów na całym świecie. Nierzadko zdarza się, że propozycje koncernów nie przypadają odbiorcom do gustu, przez co auta są skazane na porażkę. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów, jest Bugatti Veyron, gdzie marka dopłacała do każdego egzemplarza aż 4,6 mln euro. W następnych 7 przykładach skupię się jednak na autach, które nieco łatwiej kupić na rynku wtórnym.