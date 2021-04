5 rzeczy, które trzeba zaplanować przed pierwszą wycieczką motocyklową

Dłuższe wyjazdy na motocyklu to coś, co potrafi wciągnąć. Można podróżować samemu lub w ekipie, ale niezależnie od opcji jest to przygoda. Warto pamiętać, że nie będzie ona może tak wygodna, jak w samochodzie, ale na pewno dostarczy większych wrażeń .

Wiosna to dobry czas, aby zaplanować swoją pierwszą trasę motocyklową. Sposób na rozpoczęcie sezonu na dobre. A jeśli wycieczka się spodoba, bo ma się przed sobą wiele miesięcy na kolejne wyprawy. Jednak warto pamiętać, że do takiej motocyklowej trasy dobrze jest się przygotować.

1. Mierz siły i możliwości na zamiary

Na to, jaką długą trasę się planuje, powinien mieć też wpływ rodzaj motocykla, jakim się jedzie. Oczywiście można nie ma rzeczy niemożliwych, ale na pewno dalszy wyjazd na sportowej maszynie będzie mniej komfortowy niż na modelu turystycznym stworzonym do pokonywania dużych dystansów. Przy dłuższej, kilkudniowej wycieczce trzeba też mieć, gdzie zapakować bagaż – plecak nie wystarczy i potrzebne będą kufry.

2. Wybierz odpowiednią trasę

W przypadku wycieczki motocyklowej stwierdzenie, że droga jest ważniejsza od celu , jest jeszcze bardziej adekwatne. To właśnie dla przyjemności z jazdy wybiera się jednoślad. Dlatego warto wybrać ciekawszą trasę z ładnymi widokami. W końcu przepychanie się przez podmiejskie korki czy monotonna jazda autostradą nie należą do najciekawszych.

3. Sprawdź pogodę

4. Spakuj się

W przypadku motocykla przestrzeń na bagaż jest mocno ograniczona. Dlatego dobrze jest dokładnie określić, co będzie potrzebne podczas wyjazdu. Dodatkowe spodnie czy kurtka mogą się nie zmieścić w kufrach. Z drugiej strony nie będzie dobrze, jeśli czegoś zabraknie. Nawet w przypadku jednodniowego wyjazdu można do plecaka spakować jakiś napój, coś do jedzenia czy choćby buty, jeśli motocyklowe nie nadają się do dłuższego chodzenia.