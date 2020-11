17-latek na motocyklu uciekał przed policją. Odpowie za przestępstwo

Całe zdarzenie zaczęło się dość niewinnie. Na ulicy Prażmowskiego w Nowym Sączu policjanci zwrócili uwagę na dwóch motocyklistów stojących na czerwonym świetle. Na widok funkcjonariuszy zaczęli się oni nerwowo zachowywać, więc pojawiło się podejrzenie, że mogą prowadzić pod wpływem alkoholu. Policjanci postanowili to sprawdzić i po chwili dali motocyklistom sygnał do zatrzymania się. Po tym, gdy funkcjonariusz wysiadł z samochodu, jeden z motocyklistów ominął go i zaczął uciekać.