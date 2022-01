1500 zł mandatu za jazdę bez karty rowerowej. Nowe przepisy mówią jasno

Osoby w wieku do 17 lat z zasady nie podlegają karze, a rodzice mogą odpowiadać tylko za niektóre ich przewinienia - jazdy bez karty rowerowej nie ma na tej liście. Jednak tu może pojawić się inna interpretacja. Skoro istnieje wymóg posiadania karty rowerowej, to jej brak u dziecka może być traktowany jako naruszenie obowiązku rodzica lub dopuszczenie do jazdy osoby bez uprawnień, za co opiekun już może dostać karę.