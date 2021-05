Zongshen Cyclone RE3 to chińska odpowiedź na popularność stylu retro

Chińczycy rozsmakowali się ostatnio w stylu retro, prezentując coraz to kolejne premiery z tego gatunku. Przykładem może być choćby Hanway G30 czy Loncin Voge 500 AC, który do złudzenia przypomina Triumpha Trident. Do wyścigu dołącza również Zongshen z muskularnym modelem Cyclone RE3.