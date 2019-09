Znany raper sprzedaje luksusowe audi. Kluczyki przekaże nabywcy osobiście

Na jednym z serwisów ogłoszeniowych pojawiło się audi, które fani Kaliego rozpoznają od razu. To czarne S8 z indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi, które wystąpiło w kilku teledyskach. Raper jeździł autem w trasy koncertowe, a teraz je sprzedaje.



Marcin Kali Gutkowski rozstaje się ze swoim czarnym audi S8 . Fani rapera z pewnością kojarzą samochód z teledysków do utworów "KGM", "30 KMH" czy "Sól". Poza tym auto służyło w trasach koncertowych – muzyk jeździł nim wraz ze swoją ekipą "Ganja Mafii". Potwierdza to przebieg sprzedawanego pojazdu. Wyprodukowane w 2013 roku audi ma na liczniku blisko 200 tys. km .

W ogłoszeniu czytamy, że samochód jest w najbogatszej wersji wyposażeniowej. Na pokładzie ma m.in. system audio marki Bang&Olufsen , a pasażerowie na tylnej kanapie mogą korzystać z wbudowanych w oparcia przednich foteli ekranów. Jednak to wersja S8 , więc pierwsze skrzypce gra tutaj silnik.

Do napędu auta służy podwójnie doładowany, 4-litrowy motor w układzie V8. Generuje 520 KM i 650 Nm, które trafiają na cztery koła. W efekcie luksusowa limuzyna potrafi rozpędzić się do 100 km/h w zaledwie 4,2 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.