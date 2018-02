Zimą samochód nie odpali, jeśli ma kiepskie paliwo. Wiemy, które stacje mają najlepszy olej napędowy

Właściciele diesli szczególnie dotkliwie odczuwają mrozy. Po nocnym postoju silnik może nie uruchomić się nie tylko za sprawą niesprawnego akumulatora, ale też kiepskiego paliwa. Gdzie tankować, by zmniejszyć ryzyko unieruchomienia auta?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wszystkie zimowe paliwa muszą spełniać minimalne wymagania określone w rozporządzeniu. Niektóre jednak je przewyższają (Forum, Fot: Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska)

Każde zimowe, nie wszystkie równe

Kiedyś posiadacze samochodów z wysokoprężną jednostką napędową na własną rękę stosowali dodatki, które zapobiegały wytrącaniu się parafiny z oleju napędowego pod wpływem mrozu. Dziś nie ma takiej konieczności. Przepisy nakazują stacjom paliw sprzedawanie zimowego ON od 16 listopada do końca lutego. W praktyce oznacza to, że każde sprzedawane w tym okresie paliwo powinno charakteryzować się temperaturą zablokowania zimnego filtra (CFPP) wynoszącą -20 stopni Celsjusza. Do tej temperatury z paliwa nie wytrąci się parafina, która może zablokować układ zasilania silnika lub układ wtryskowy.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie oleje napędowe są takie same. Niektórzy producenci oferują paliwa o wyższych parametrach. Są też tacy, którzy poza podstawową, określoną przepisami wartością CFPP, podają również temperaturę mętnienia paliwa. To moment, w którym wytrącają się z niego pierwsze kryształki parafiny. Nie dojdzie jeszcze do zablokowania układu zasilania silnika, ale drobinki mogą negatywnie wpływać na nowoczesne układy wtryskowe.

Gdzie i co warto tankować podczas tęgich mrozów? By odpowiedzieć na to pytanie, sprawdziliśmy charakterystykę olejów napędowych dostępnych na stacjach paliw najważniejszych koncernów. Przyjęliśmy alfabetyczną kolejność.

BP

W przypadku podstawowego paliwa zimowego temperatura mętnienia waha się w granicach od -8 do -11 stopni Celsjusza, a temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) waha się w granicach od -20 do -32 stopni Celsjusza. Wszystko zależy od partii paliwa, jakie trafia do sprzedaży.

Paliwo premium - BP Ultimate - zawiera dodatkową porcję dodatków poprawiających właściwości niskotemperaturowe. Koncern deklaruje, że CFPP paliw BP Ultimate jest niższa średnio o 3 stopnie Celsjusza niż w przypadku paliwa bazowego.

Circle K (Statoil)

Circle K to nowa nazwa stacji Statoil. Jak wynika z informacji dostępnych na ich stronie internetowej, temperatura zablokowania zimnego filtra w paliwie standardowym wynosi -20 stopni Celsjusza. W przypadku standardowych paliw zimowych kryształki parafiny mogą wytrącać się już nawet przy kilku stopniach poniżej zera. Temperatura mętnienia paliwa standardowego waha się od -7 do -15 stopni Celsjusza.

W przypadku oleju napędowego premium gwarantowana wartość zablokowania zimnego filtra wynosi -32 stopnie, a w zależności od warunków pogodowych może sięgać nawet -45 stopni Celsjusza. Producent gwarantuje temperaturę mętnienia wynoszącą przynajmniej -22 stopni Celsjusza.

Jak na swojej stronie informuje Circle K, zimowy olej napędowy premium dostępny na stacjach tej marki nie posiada dodatku biokomponentów, co przekłada się na lepsze właściwości przy niskich temperaturach.

Lotos

Standardowy olej napędowy na tych stacjach ma temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP) wynoszącą -20 stopni Celsjusza. Na większe mrozy Lotos poleca olej arktyczny I Z-40. W tym przypadku producent gwarantuje CFPP do -32 stopni Celsjusza oraz temperaturę mętnienia do -22 stopni Celsjusza.

Lukoil

Parametr temperatury zablokowania zimnego filtru, w okresie zimowym, wynosi przynajmniej -20 stopni Celsjusza. Jak się dowiedzieliśmy, temperatura mętnienia nie jest normowana. Lukoil zaznacza, że dokładne wartości tych parametrów zmieniają się w zależności od lokalizacji bazy załadunkowej naszego dostawcy paliwa. Dokumenty z ostatniej dostawy paliwa są zawsze do wglądu u operatora stacji, więc klient może sprawdzić wartość aktualnych parametrów paliwa znajdującego się w zbiorniku na stacji paliw.

Orlen

Z informacji na stronie internetowej największego gracza paliwowego w Polsce wynika, że zarówno w przypadku podstawowego oleju napędowego, jak i produktu premium, temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi -20 stopni. W dostępnych w sieci kartach charakterystyki Orlen nie podaje temperatury mętnienia ON.

Co więc może przemawiać za wyborem droższego paliwa Verva ON? Charakteryzuje się on liczbą cetanową wynoszącą 55. To o 4 więcej niż w przypadku paliwa podstawowego. To ważne, ponieważ parametr ten określa skłonność paliwa do samozapłonu. Im wyższa jest liczba cetanowa, tym łatwiej uruchomić samochód.

Shell

Na stronie internetowej Shella dowiadujemy się, że w przypadku zimowego oleju napędowego temperatura blokady zimnego filtra wynosi co najmniej -20 stopni Celsjusza. Producent zauważa, że paliwa często przewyższają ten parametr. Zachęca też, aby o temperaturę zablokowania zimnego filtra i mętnienia pytać na stacji przed tankowaniem. Parametry te mogą różnić się w zależności od partii, która dotarła na stację.

Podsumowanie

Jak wynika z przytoczonych wyżej danych, kierowcy, którzy potrzebują parametrów wyższych niż CFPP na poziomie -20 stopni Celsjusza, powinni wybrać paliwo premium. W kwestii droższego oleju napędowego najwięcej obiecuje nam Circle K oraz Lotos. Jeśli chodzi nam o łatwiejszy rozruch zimą, ale bez konieczności dostosowania się do ekstremalnie niskich temperatur, ciekawą propozycję ma również Orlen.

Czy warto dopłacać za paliwa premium? Na co dzień zdecydowana większość kierowców po prostu ich nie potrzebuje. Jednak w okresie szczególnie nasilonych mrozów zatankowanie odpowiedniego, droższego oleju napędowego może być dobrym pomysłem. Warto też wybierać sprawdzone stacje. Choć zjawisko sprzedaży paliwa niespełniającego norm jest coraz rzadsze, wciąż zdarzają się stacje, na których można zatankować paliwo o niewłaściwych parametrach.