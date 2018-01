Zatrzymali ciężarówkę do kontroli. Waga pokazała trzykrotne przeładowanie!

Lekkie ciężarówki, którymi można kierować z uprawnieniami na samochód osobowy - kat. B - mają stosunkowo niewielką ładowność, bo choć gabaryty są spore, dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3,5 tony.Dlatego też często przewoźnicy ją przekraczają. W tym przypadku ponad trzykrotnie.

24 stycznia funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali we Wrocławiu ciężarówkę marki Iveco, Z dokumentacji pojazdu wynikało, że jest to samochód o DMC 3,5, więc ze względów konstrukcyjnych, jego maksymalna ładowność to 390 kg. Duże gabaryty do przewozu lekkich rzeczy. Niestety nie tym razem.