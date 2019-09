1 z 10 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów komornik + 1 licytacja auta Tomasz Budzik wczoraj (15:37) 1 z 10 Zakup samochodu na licytacji komorniczej Można trafić na okazję Większość Polaków może sobie pozwolić jedynie na zakup używanego samochodu, a i tak wydaje na ten cel wielokrotność swojej wypłaty. Jest jednak sposób na to, by zaoszczędzić. Na licytacji komorniczej za samochód zapłacić można nawet tylko połowę ceny. East News Podziel się Jak to działa? Na licytacje trafiają pojazdy należące do firm lub osób, które są niewypłacalne. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają pomóc w zadośćuczynieniu ich wierzycielom. Ogłoszenia pojawiają się w internetowym serwisie Krajowej Rady Komorniczej. Jeśli zdecydujesz się na udział w licytacji, musisz liczyć się z koniecznością wpłacenia wadium. Zwykle wynosi ono 10 proc. oszacowanej wartości pojazdu. Osoba, która wygra licytację, za auto zapłaci kwotę pomniejszoną o wadium. Pozostali uczestnicy licytacji otrzymają zwrot wadium. Cena wywoławcza wynosi 75 proc. oszacowanej wartości samochodu w pierwszej licytacji i 50 proc. w drugiej. Dochodzi do niej, jeśli za pierwszym razem nikt nie zechce kupić pojazdu. W sprzyjających okolicznościach można więc kupić samochód za połowę jego rynkowej ceny. Co ważne, mamy bardzo ograniczony czas na zapłacenie za wylicytowany samochód. Zwycięzca postępowania musi uiścić należność najpóźniej do godziny 12.00 następnego dnia. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, zwycięzcy przepada rękojmia, a on sam zostaje wykluczony z udziału w kolejnej licytacji. Zobaczmy, jakie okazje przyniosą ze sobą najbliższe licytacje. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne