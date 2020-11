Zakaz aut spalinowych w Wielkiej Brytanii od 2030 r. Wiemy, co z motocyklami

W ramach walki o poprawę jakości powietrza z wielu stron słyszymy o planowanym zakazie sprzedaży samochodów spalinowych . Choć nadal nie ma konkretnych zapisów, to pomysły te są coraz poważniej traktowane. W Wielkiej Brytanii nawet ostatnio przesunięto datę proponowanego wprowadzenia zakazu i miałoby to nastąpić już w 2030 r. Od wtedy silniki spalinowe mogłyby pracować tylko w hybrydach, które też miałyby zostać wycofane 5 lat później. Wtedy na placu boju pozostać mają tylko samochody elektryczne.

Zatem motocykliści na Wyspach mogą odetchnąć z ulgą, ale też trzeba obiektywnie przyznać, że taka decyzja brytyjskich władz ma sens. Przede wszystkim jednośladów jest nieporównywalnie mniej, ich silniki są często mniejsze, a przez to wpływ tej grupy pojazdów na zanieczyszczenie powietrza jest znikomy. Do tego w przypadku jednośladów na razie nie stosuje się napędów hybrydowych, a więc trudno by było mówić o takim samym okresie przejściowym, jak w przypadku samochodów. A wreszcie - szczególnie w miastach - władzom powinno zależeć na zachęcaniu do przesiadki z samochodów na motocykle i skutery, gdyż to nie tylko będzie pozytywne dla środowiska, ale też pozwoli zmniejszyć korki.