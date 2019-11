WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 mercedesledzacharoff wczoraj (11:27) Zachar założył LED-y do swojego mercedesa. Świeciły super, ale był jeden problem Zachar Zawadzki sprawdził na swoim prywatnym mercedesie 560SEC, jaka jest różnica między tradycyjnymi żarówkami H4, a "retrofitami" LED.... Rozwiń Cześć wiecie Jaki jest minus topow … Rozwiń Transkrypcja: Cześć wiecie Jaki jest minus topowych technologii Strasznie szybko przestają być topowe tak Z laptopami tak jest telefonami i tak jest niestety też Samochodami jednak o ile zakup nowego laptopa czy telefonu Schemat z użyciem jakimś wielkim wydarzeniem motyl Samochodami tak łatwo Nie zmieniamy jest znacznie rzadziej i to nie tylko z powodów finansowych Czasem samochód staje się po prostu członkiem rodziny Dostaję twoje usta Miejsce w garażu co tam też kupujemy stare auto właśnie ze względu na Patrz moje Seca 560 To właśnie taki dobry rocznik można kupić i zrobić wszystko abym dostał nowe życie Odnowiciela Owoce technologie 21 wieku naprawić tapicerkę środkami o których w 87 roku nikt nie słyszy Założyć to jeszcze lepsze opony A nawet jeśli zgodność z winem nie jest kluczowa użyć nowoczesnych W silniku czy Dzięki temu auto jest ładniejsze bardziej bezpieczne i przyjazne Dobrze dopóki świeci słońce Bo Kiedy przychodzi not to okazuje się że technologia z lat osiemdziesiątych zupełnie nie nadąża za dzisiejszą Dobrze to pokazuje właśnie przykład oświetlenie zaczęła się od świeczek później wprowadzono lampy karbidowe Ale odkąd 929 roku zaczęto używać żarówek elektryczny Najpierw na instalację 6 voltowe później 12 ml to utrzymały się w życiu praktycznie do roku 2000 I wtedy się zaczęło Ksenon Biksenony ledy Matrix laser Noc stała się tnie Tomek wybrał szanuję Oczywiście że ten samochód to zgodnie z winem powinien jeździć na H4 Zresztą Chata barwa światła Przyznaję że dodaje mu dodatkowego uroku ale jedna Kiedy przychodzi To wolałbym widzieć lepiej dokąd ja Na szczęście ludzie wymyślili odpowiednie rozwiązanie nazywa się retrofity Retrofity to ogólna nazwa nowoczesnych części które pasują do starszych samochodów dotyczy ona też o świetle Było tak w miejsce starych A4 włożyć rozwiązanie 21 wieku czyli LED Takie rozwiązanie istnieją światła ledowe pasujące kształtem do gniazda i reflektorów h4 H7 i tak dalej Mogłeś o nich nie I znam dlaczego ale o tym To można by było mieć wątpliwości czy letnie w pali się w lampie przystosowanej do halogenów ale jak widzicie to nie wy Zwykła żarówka tomach aktywne lub pasywne chłodzenie Inaczej chwilowo kończy nagranie bo muszę poczekać aż przyjdzie no następnie ustawimy samochód na nasz Drodze osiedlowej i w kierunku garażu będziemy świeć Najpierw oryginalnymi halogen A następnie Zmień Żarówki Na retrofity sam jestem ciekaw r Zaczynamy od halogenów Wycofamy na początek uliczki I zobaczymy jak się Ustawimy teraz V ekspozycję w aparacie aby się do swoich ran i zobacz czy nie zakłócają I niczym różni Teraz czas na zmianę Żarów Nowy zestaw to Ledy HL h4 Philips Będziecie Za chwilę widzieli Jaka jest Ja też bo jeszcze nie za Oprócz tego w zestawie Trytytki Jakbym Tutaj sobie Nie da Teraz idę się ładnie że różnica barwy jest zasadnicza i trochę żal mi tego złotego Tego filmu Też jadę w nocy prawda No to Wy teraz wszystko stało się jasne i w przenośni i dosłownie Tartaki 30-letnie Świecie nagle prawie jak nowy sam Wiadomo Prawie robi różnicę tutaj mamy super bo po face liftingu który jest na ledach Tak świeci nowy samo Tym niemniej pomyślcie Ile takich aut na starym typie świat Pop E-podróżnik nie od TK które przeważnie śpi w garażu i jeździ na codzień nie ma ciebie jeździ co Czy nie powinni założyć właśnie takie ledów i jeździć bezpiecznie Nowość Nie mogę tego zrobić A to dlatego że takie światła i jeszcze nie mają homologacji Innymi słowy na drogach publicznych Nie Są legalne i dlatego właśnie ten test Wykonałem na wewnętrzne Uliczce dojazdowe 188 Panie na drodze publicznej bo na dachu liczną niestety z tymi świat Wyje Nie mogę I dlatego Małgosia takim rozwiązaniu nie słyszeć i to nie jest pierwszy przypadek kiedy prawo nie nadąża za rozwojem Prawo wprowadza się raczej opieszale a Rozwój technologii jest tu i teraz Cały Czas jest niestety choć mam rozwiązanie które mogłoby z Bezpieczeństwo To nie Humor Jakie tego wszystkiego jest morał Taki że potrzebujemy prawa które nadąża za rozwojem technologii bo choć prawo nie działa wstecz Jednak Technologia tak jak widzi Wstecz Działa Tylko że nie możemy Z tego skorzystać to co najwyżej na wewnętrznej uliczce osiedlowej tak jak w moim przypadku czy też nie To że wy It Mój Apel do tych którzy pra Ustanawiają Mam nadzieję że zobaczę ten film Mam nadzieję że przeczytają komentarze pod tym Mam nadzieję Coś Wkrótce Zmień Siemanko