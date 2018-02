Z rozerwaną kabiną jechał ze Szwecji. Policja zatrzymała go 90 km od domu

Kierowca ciężarówki jechał ze Szwecji do Lublina z rozbitą i podpartą metalową rurką szybą czołową. Dach przywiązał ubraniami, a na naczepie wiózł kilkadziesiąt ton towaru.

Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli . Już sam wyjazd tak uszkodzonym samochodem na drogę był dziwny, jednak nie to najbardziej zaskoczyło mundurowych. Podczas rozmowy kierowca oświadczył, że takim pojazdem jedzie ze Szwecji. Pokonał nim część tego skandynawskiego kraju, drogę morską, a następnie ruszył w podróż po Polsce w kierunku Lublina, gdzie miał dostarczyć towar znajdujący się na naczepie.

45-letni mężczyzna miał kolizję na terenie Szwecji i to w jej wyniku tak mocno uszkodził pojazd. Po tym zdarzeniu mężczyzna pojechał po towar, który załadował, i ruszył do Lublina. 45-latek powiedział też, że nie miał żadnych problemów podczas przejazdu przez Europę, z wjazdem i zjazdem z promu i dalej przez Polskę, aż do Zwolenia. Policja zatrzymała go, gdy do celu zostało mu niespełna 90 km.