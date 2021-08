Z policyjnego parkingu znikają motocykle. Już brakuje dwóch

To właśnie podczas kontroli takiego parkingu na warszawskiej Ochocie doszło do zaskakującej sytuacji. Jak podaje RMF FM, już w lipcu okazało, że spośród ok. 700 pojazdów widniejących w ewidencji policjanci nie mogą znaleźć jednego motocykla. Po ponownym liczeniu zabrakło kolejnego jednośladu.