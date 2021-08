Motocykle tak, ale motorowery już niekoniecznie. Polacy wolą droższe jednoślady

Spadki na rynku motorowerów się nie kończą. Widać to również po lipcowych wynikach sprzedaży. W siódmym miesiącu 2021 r. Polacy chętnie kupowali motocykle i to te droższe. Jednoślady na kat. AM i "125-tki" są w odwrocie – głównie za sprawą polskich marek.