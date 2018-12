Wyprzedaż rocznika: dlaczego opłaca się kupić samochód teraz. Nawet, jeśli nie kupujemy go za gotówkę

Rozważając nabycie kolejnego samochodu coraz częściej myślimy o wykorzystywaniu nowoczesnych, opłacalnych i elastycznych form finansowania. Jednak nawet w ich przypadku zakup naprawdę opłaca się dopiero wtedy, gdy przeanalizujemy wiele innych czynników. A także uwzględnimy porę roku, w której wybór jest podejmowany.

Trzy kroki do mądrego zakupu auta? Krok 1: Nie patrz na cenę, tylko na całkowite koszty użytkowania

Nowoczesne formy finansowania są oczywiście korzystniejsze niż kupowanie samochodu za gotówkę, ale naturalnie nie wszystkie ich rodzaje w takim samym stopniu. Także wśród propozycji przeróżnych instrumentów finansowych, z jakich możemy skorzystać, zdarzają się takie, które są opłacalne lub też nie, oraz takie, które stanowią rzeczywistą, łatwą do przegapienia, okazję. Dlatego przeglądając oferty tego typu nie można tracić czujności i należy wnikliwie analizować to, co proponują poszczególni producenci.