Wygląda niesamowicie i ma być najlepszym motocyklem elektrycznym. Arc Vector jednak powstanie

Silnik elektryczny ma mieć moc 140 KM i moment obrotowy 397 Nm. Przekładać się to ma na przyspieszenie do 100 km/h w 3,2 s, a prędkość maksymalna ma wynosić 200 km/h. Jeszcze bardziej imponujące są inne parametry. Centralną częścią całej konstrukcji mają stanowić akumulatory, które będą też służyły za ramę, to której przyczepione są inne podzespoły. Dzięki temu masa ma wynosić niezłe jak na motocykl elektryczny 220 kg, a wszystko to przy zasięgu aż 436 km.