Wybuch po zatankowaniu LPG. Kierowca zapomniał, że wcześniej wymontował butlę

Poważnie poparzone cztery osoby trafiły do szpitala po tym, jak w samochodzie, którym jechali, wybuchł gaz. Okazało się, że właściciel bmw kilka dni wcześniej wymontował z samochodu butlę LPG, aby obniżyć koszty badań technicznych. Zapomniał o tym i zatankował gaz.

Przed godz. 19 w miejscowości Zabłotce w woj. podkarpackim doszło do pożaru bmw, w którym podróżowały cztery osoby. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że przyczyną pożaru był wybuch paliwa LPG. Było to o tyle dziwne, że dzisiejsze instalacje zasilania gazem są na tyle bezpieczne, że do takich zdarzeń dochodzi bardzo rzadko.