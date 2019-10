1 z 9 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne samochody + 3 posłowieprywatne samochodywybory 2019 Tomasz Budzik wczoraj (13:15) 1 z 9 Wybory 2019: Czym jeżdżą posłowie z największym poparciem? Tylko 5 z nich ma własne auto Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) - 416 030 głosów Polacy wybrali już swoich reprezentantów do Sejmu. Postanowiliśmy spojrzeć na przyszłe posłanki i posłów z zupełnie innego punktu widzenia. Sprawdziliśmy, czym jeżdżą ci, którzy w wyborach 2019 uzyskali najwięcej głosów. Materiały prasowe Podziel się Kandydatka na premiera z ramienia KO, Małgorzata Kidawa-Błońska, w oświadczeniu majątkowym złożonym na zakończenie kadencji wskazała dwa interesujące samochody. Oba mają ponad 15 lat, ale są to rzadko spotykane modele. Pierwszym z nich jest volvo xc70 z 2002 r. Szwedzki samochód segmentu E imponuje długością (4,73 m), a dzięki zwiększonemu prześwitowi i terenowym akcentom skłania do zjechania z asfaltu. Jeszcze ciekawszy jest drugi z wymienionych modeli. Jest to volkswagen phaeton z 2004 r. Produkowany od 2002 r. model miał być konkurencją dla największych limuzyn tworzonych z myślą o zamożnych klientach. Spokrewniony z bentleyem continentalem flying spurem samochód można było zamówić z silnikiem benzynowym 3,2 l VR6, 4,2 l V8 lub 6,0 l W12 lub dieslem 5,0 l w układzie V10. Mierzącego nieco ponad 5 m volkswagena z daleka można pomylić z passatem, ale to zupełnie inna klasa pojazdu, o czym łatwo przekonać się, wsiadając do luksusowego wnętrza. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne