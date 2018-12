Wybierz spokój ducha. Auto dla seniora musi się opłacać i być bezpieczne

W jesieni życia najlepiej sprawić sobie nowy samochód - żeby mieć spokojną głowę. Na tym etapie życia człowiek po prostu kieruje się innymi kryteriami niż wtedy, gdy był młodszy. Na szczęście obecna oferta wiodących producentów umożliwia zakup modeli, które spełniają wszystkie potrzeby przechodzących na emeryturę, jednocześnie nie nadwerężając ich budżetu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe, Fot: Volkswagen)

W pewnym wieku ciężko już zmienić własne przyzwyczajenia, ale czasem bardzo się to opłaca. W ostatnich latach imponujący postęp zanotowały nie tylko same samochody, ale i sposoby, w jaki można je finansować. Dzięki temu najwięksi producenci mogą oferować swoje popularne modele na znacznie korzystniejszych warunkach i udostępniać je szerszej grupie odbiorców niż wcześniej. Przystępne kredyty i leasingi opłacają się już nie tylko firmom, ale i klientom indywidualnym. Także oni mogą jeździć nowoczesnymi, oszczędnymi i wyposażonymi we wszystkie współczesne wygody autami miejskimi już za jedyne kilkaset złotych miesięcznej opłaty.

Jedna rzecz się nie zmieniła: najlepsze oferty zapewniają oczywiście najwięksi, wiodący producenci. Szczególnie** korzystne warunki zapewnia Volkswagen, który dla osób fizycznych przygotował **specjalny kredyt EasyDrive. To kolejny element, dzięki któremu modele tej marki, pomimo swojej wysokiej jakości i bogatego wyposażenia, po prostu "dobrze się kalkulują". Volkswagen przoduje w niezależnych badaniach szacujących całkowite koszty użytkowania samochodu, gdzie porównywane są nie tylko cena zakupu czy zużycie paliwa, ale wszystkie wydatki, które trzeba ponieść od momentu nabycia przez cały okres eksploatacji samochodu aż po jego sprzedaż.

Według wyliczeń ekspertów z firmy Eurotax, modele Volkswagena są opłacalnymi wyborami w swoich klasach. Nie tylko posiadają konkurencyjne ceny (porównując ją z podobnie wyposażoną konkurencją) i zużywają niewielkie ilości paliwa, ale i odznaczają się bardzo niskimi kosztami serwisowania. Co kluczowe, są bardzo pożądane na rynku wtórnym, dzięki czemu można je sprzedać łatwiej i uzyskać wyższą cenę, odzyskując więcej pieniędzy z pierwotnego zakupu.

Volkswagen Polo: najtańszy i najlepszy

Wobec powyższych faktów doskonały wybór stanowi Volkswagen Polo. W ramach programu finansowego EasyDrive ten wszechstronny hatchback jest dostępny już od zaledwie 342 zł miesięcznie. Mimo kompaktowych, poręcznych w mieście wymiarów (tuż ponad cztery metry długości), niewielkie Polo to instytucja sama w sobie. Model ten należy do najpopularniejszych i najnowocześniejszych w swoim segmencie i cieszy się szczególnym powodzeniem wśród osób, które poszukują niedużego, solidnego samochodu dla dwóch osób z opcją wożenia dzieci czy wnuków na tylnej kanapie.

Materiały prasowe Podziel się

Polo to samochód dla tych, którzy nie muszą podążać za wszystkimi bieżącymi modami, ale cenią sobie tak ważne zalety, jak łatwa i jasna obsługa oraz praktyczne rozwiązania w kabinie. Co jednak powinno być szczególnie ważne dla dojrzałych klientów, to wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa.

Ogromnym atutem Polo są nowoczesne systemy, które otoczą kierowcę troską i będą wspierały go w prowadzeniu, podejmą za niego działanie w krytycznej sytuacji i dostrzegą to, czego kierowca nie widzi. Kwestie bezpieczeństwa są kluczowe w momencie, gdy jest się odpowiedzialnym nie tylko za siebie, ale i pieszych dookoła samochodu i wnuki podróżujące na tylnej kanapie.

Mimo kompaktowych rozmiarów, *Polo jest odporne na zderzenia jak dużo większe auta. *W niezależnych badaniach prowadzonych przez europejską agencję Euro NCAP ten model Volkswagena uzyskał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek. Testy zderzeniowe i analiza wyposażenia dowiodły, że Polo zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dorosłym pasażerom i dzieciom oraz pieszym.

Volkswagen nie idzie w tej kwestii na żadne kompromisy, zapewniając najlepsze technologie wszystkim swoim samochodom, bez względu na ich wielkość czy cenę. Już najtańsza wersja Polo wyposażona jest w sześć poduszek powietrznych oraz w *systemy stabilizacji toru jazdy *i *automatycznego hamowania *po zderzeniu.

Mały Volkswagen monitoruje także przestrzeń przed autem i potrafi sam rozpoznać pieszych oraz awaryjnie zahamować, by uniknąć kolizji w mieście. Według Euro NCAP, tylko to jedno, ostatnie z wymienionych rozwiązanie, pozwala zmniejszyć ryzyko wypadku przy niewielkich prędkościach o 38 procent.

Volkswagen Golf: tradycja i przyszłość w jednym

Jeszcze więcej komfortu i nowoczesnych rozwiązań zapewnia niewiele droższy Golf. Model dostępny w przeznaczonym dla klientów indywidualnych, wyjątkowym finansowaniu, już od 522 zł za miesiąc to hatchback, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Już od przeszło czterdziestu lat Golf wyznacza standardy klasie kompaktów do tego stopnia, że zwykło się nawet o niej mówić „klasa Golfa”.

Od samego początku swojego istnienia Golf wyznaczał także kierunek rozwoju techniki w dziedzinie bezpieczeństwa. To właśnie w tym modelu zadebiutowało wiele innowacji lub dzięki niemu się upowszechniło. Już w 1986 roku bestseller Volkswagena wyposażony był w ABS, a sześć lat później trzecia generacja modelu dołożyła poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.

*Ta technologiczna rewolucja Golfa trwa do dzisiaj. *Teraz jednak oznacza zupełnie inne zdolności. Najnowszy Golf siódmej generacji nie jest jeszcze co prawda pojazdem autonomicznym, ale jest najbliżej uzyskania tego tytułu ze wszystkich konkurentów w swojej klasie.

Materiały prasowe Podziel się

Potrafi już w końcu samodzielnie poruszać się w korkach, jadąc swoim pasem ruchu, omijając przeszkody i utrzymując bezpieczną odległość od innych użytkowników drogi do prędkości 60 km/h. Opcjonalne systemy przejmują także stery przy parkowaniu oraz manewrowaniu z przyczepą, dzięki czemu czynności te stają się wyjątkowo proste.

Bezpieczeństwo kierowców z powikłaniami zdrowotnymi radykalnie podnosi także system Emergency Assist, który nieustannie nadzoruje stan kierowcy i gdy rozpozna, że ten nie panuje nad samochodem na przykład w wyniku zasłabnięcia czy zaśnięcia, najpierw ostrzeże prowadzącego i innych użytkowników ruchu, a następnie ostrożnie doprowadzi do zatrzymania i włączenia świateł awaryjnych.

Zaawansowane systemy Volkswagena przydają się kierowcy Golfa nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale i poprawiają komfort prowadzenia na co dzień. Te same czujniki i oprogramowanie są wykorzystywane także przez** aktywny tempomat, **który utrzyma zadaną prędkość i zachowa bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu na drogach szybkiego ruchu. Tym sposobem Golf ogranicza wysiłek i ryzyko związane z prowadzeniem we wszelkich napotykanych okolicznościach.

Teraz wybór modeli Polo i Golf jest jeszcze korzystniejszy niż zwykle dzięki trwającej wyprzedaży rocznika Volkswagena. Oprócz dużych rabatów, sięgających 22 000 zł, trwająca promocja obejmuje także liczne udogodnienia, które gwarantują znaczące oszczędności przez cały okres eksploatacji samochodu. Kupując teraz nowego Polo lub Golfa, można skorzystać z wyjątkowej oferty na pakiet przeglądów, dostępny już za obniżoną cenę 199 lub 299 zł (oszczędność nawet 2 381 zł). W kwocie tej zawarte są wszystkie niezbędne koszty przeglądowe na kolejne cztery lata lub 60 000 kilometrów oraz przedłużona ochrona serwisowa Volkswagen Safe+ na cztery lata lub 80 000 kilometrów. Program ten zapewnia pełną ochronę w zakresie objętym gwarancją producenta, dzięki czemu znasz całkowite koszty użytkowania nowego Volkswagena już na samym starcie – i wiesz, że są one wyjątkowo niskie.