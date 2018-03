Wraca temat uprawnień kat. B. Posłowie chcą rozszerzenia uprawnień

Sprawa dotyczy projektu złożonego w czerwcu 2017 przez klub Kukiz’15. Porusza on kwestię uprawnień do kierowania pojazdami innymi niż samochody osobowe dla posiadaczy prawa jazdy kat. B.

Masz uprawnienia kat. B od trzech lat i ukończone 21 lat, to w myśl projektu będziesz mógł jeździć trójkołowcem o mocy do 15 kW. Na chwilę obecną, by jeździć takim pojazdem musisz posiadać prawo jazdy kat. A.