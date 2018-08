Wojsko szuka nowych terenówek. Mustangi mają wysoko postawioną poprzeczkę

Inspektorat Uzbrojenia szuka następców wysłużonych wojskowych Honkerów. Ogłoszono zamówienie na "samochody ciężarowo osobowe wysokiej mobilności Mustang". Nazwa jest rewelacyjna, ale czy idą za nią niezłe właściwości terenowe?

Samochody mają być nowe, choć dopuszcza się, by pochodziły z drugiego półrocza poprzedzającego roku. Mają mieć – co chyba oczywiste – napęd 4x4, lecz w dokumentach można znaleźć informację, że może być to odmiana z dołączanym napędem na przednią oś.