Włoskie kaski w nowych malowaniach. Origine na 2022 r.

Pierwszym z kasków Origine, który otrzymał nowe malowanie, jest integralny model Strada. Choć jego wygląd nawiązuje do modeli sportowych, to jest to bardziej uniwersalna konstrukcja. Oprócz wyraźnie zaznaczonego spoilera z tyłu ma też sporo wlotów powietrza zapewniających dobrą wentylację na co dzień, blendę przeciwsłoneczną i możliwość montażu pinlocka.