Wjechał yamahą ténéré 700 na 6157,5 m n.p.m. To rekord świata.

Mercedario to górski szczyt w Andach Środkowych. Jego wysokość wynosi 6720 m n.p.m. Osiągnięcie takiego pułapu to nie lada wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i maszyn. Silniki spalinowe tak jak my potrzebują tlenu. Im wyżej, tym bardziej odczuwalny jest jego niedobór. Przekonał się o tym Pol Tarrés, który w marcu 2022 roku podjął próbę wspięcia się na wierzchołek Mercedario yamahą ténéré 700.