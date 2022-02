Wideorejestrator do samochodu - jak wybrać dobry model?

Osoby, które nie są zwolennikami wideorejestratorów przyczepionych do szyby lub deski rozdzielczej samochodu, mogą skorzystać z innego nieco rozwiązania. Popularność zyskują bowiem urządzenia, które są przyczepiane do tylnej części lusterek wstecznych. Nic ci nie zasłania widoku na jezdnię, a wideorejestrator działa dalej w tym samym zakresie, co inne modele. To praktyczne i wygodne rozwiązanie. Wideorejestrator tego typu podłącza się do gniazdka zapalniczki 12 V. W jego tylnej części wbudowana jest kamera. Sam wyświetlacz jest natomiast umieszczony pod szkłem lusterka, co oznacza, że nie zajmuje on żadnej dodatkowej przestrzeni na szybie, a tego właśnie najbardziej nie lubi spora część kierowców. Więcej: https://www.euro.com.pl/rejestratory-jazdy,w-lusterku!1.bhtml