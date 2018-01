Warszawski salon Lexusa pochwalił się zdjęciem klientki. Anja Rubik wybrała hybrydowego SUV-a

Pracująca w Stanach Zjednoczonych polska modelka niedawno odwiedziła Warszawę. Po ulicach stolicy jeździła białym, kompaktowym lexusem nx300h.

Wybór modelki nie dziwi. Jak przystało na celebrytkę z USA, ekologia musiała odgrywać ważną rolę, stąd auto o napędzie hybrydowym. A jak hybryda to Lexus. Kompaktowy SUV to z kolei najmodniejszy samochód ostatnich lat , szczególnie w kolorze białym.

Dla warszawskiego salonu to bez wątpienia spora reklama tego modelu. Przypomnijmy, że Lexus NX – najpopularniejszy model japońskiego producenta w Europie – niedawno przeszedł lifting. Wygląd auta został zmodernizowany, a we wnętrzu pojawił się większy i prostszy w obsłudze system inforozrywki.

Oczywiście Rubik nie kupowała samochodu, a tylko go pożyczyła na czas wizyty w Warszawie. Gdyby jednak NX300h przypadł jej do gustu, musiałaby zostawić w salonie przynajmniej 159 900 zł. Jej egzemplarz kosztował ponad 259 900 zł – była to bowiem wersja F Sport.